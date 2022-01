Plovilo je jedno vrijeme pripadalo Crnoj Gori, na njemu je uživao i predsjednik Milo Đukanović. Prešlo je u privatno vlasništvo 2007. za 104.000 eura. Prethodno je imalo nekoliko havarija i završavalo na dnu mora.

Izvor: Profimedia

Jahta "Primorka", reprezentativno plovilo Josipa Broza Tita, sagrađeno za doživotnog predsjednika SFRJ 1974. u Italiji, prodaje se za 460.000 eura.

U oglasu na Fejsbuk stranici Yachts for Sale Worldwide navode se osnovne informacije i ističe se da je plovilo pripadalo Maršalu, ali da ga je po raspadu Jugoslavije koristila vlada Crne Gore.

Inače, jahta je od 2007. godine u vlasništvu Smiljana Samardžića, kapetana duge plovidbe iz Kotora, koji ju je, kako su mediji tada naveli, kupio za 104.000 eura u namjeri da je prepravi za krstarenja.

Plovilo na kojem je uživao i Milo Đukanović bilo je u posjedu ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore, a na prvoj licitaciji pre 15 godina dostiglo je cenu od 180.000 eura. Ali prodaja je propala jer je jedini ponuđač, anonimni slovenački biznismen, kojeg je zastupao Orhan Hodžić, predstavnik "Adrija ervejza" za Crnu Goru, odustao od kupovine, naveli su mediji tada. Već istog ljeta pazario ju je Samardžić.

Jahta je za svog vijeka doživjela nekoliko havarija. U Boku Kotorsku stigla je 1991. godine. Dva puta je završila na morskom dnu, a 28. septembra 2003. nasukala se na hrid Krš od Đerana kod Ulcinja. U popravku je uloženo 75.000 eura, a za potpuno sređivanje, da bi se mogla koristiti u rezidencijalne svrhe, kupac je trebalo te 2007. da obezbijedi još oko 200.000 eura.

"Primorka" je dugačka je 24,5 metara, a široka 6,2 metra. Pokreću je dva motora od po hiljadu kilovata i može da postigne maksimalnu brzinu od 28 čvorova na čas.

Na internetu se mogu naći postovi u kojima se nekadašnji pripadnici Ratne mornarice JNA prisećaju "Primorke", pa jedan od njih, kojem je uz ime navedeno da je kapetan bojnog broda, navodi incident koji se desio dok su na njoj bili Tito i Jovanka:

Prilikom pristajanja u luci Fažana otkazale su kopče za prekret, mada ja ni dan-danas ne vjerujem u to (zvanično) objašnjenje, već mislim da je uzrok bio u ljudskom faktoru - kasno izdatoj komandi za vožnju krmom. (Ako kopče otkažu - kako obe u isto vrijeme, kako prorade za 30 ili 40 sekundi?) Zbog toga je jahta udarila pramcem u obalu, Tito i Jovanka su popadali na pod salona, bez povreda.

Tito je pitao zbog čega se to desilo, rekli su mu da je otkazala tehnika, a on je odgovorio da paze da se zbog toga nešto ne desi ljudima koji su upravljali brodom. Međutim, jahta je nakon popravka prekomandovana iz GMO (Gardijski mornarički odred) Brioni u Odred školskih brodova, Split. Starešine nisu zvanično kažnjene, a nezvanično su nosile pečat do kraja karijere - piše u objavi na sajtu Paluba. info"od prije nekoliko godina.