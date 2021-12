"Došla sam u rezidenciju, a Tita nema. Nestao. Gde je? Niko ni reč da kaže. Bila sam u šoku. Nisam mogla nikome da kažem, mislim na svetsku javnost, niti da ga sama tražim. Zamislite, države bez šefa države. Nestao čovek u po bela dana."

Izvor: Youtube/Printscreen/SFR Jugoslavija/Profimedia

Kako je Josip Broz Tito nestao na 13 dana, šta mu je Jovanka Broz rekla u vezi sa posmrtnim ostacima Draže Mihailovića i šta je otkrila o porodici Slobodana Miloševića samo su neke od tema o kojima je govorio scenarista i reditelj Milan Šarac.

On je svojevremeno predstavljajući svoju monodramu "Ja, Jovanka Broz" govorio o detaljima koje mu je ispričala Jovanka Broz a o kojima javnost do tada nije ništa znala. U razgovoru za Večernje novosti Šarac je rekao da mu je Jovanka ispričala da je govorila Titu da preda preostale Dražine kosti njegovoj porodici.

"Neka ih njegova porodica sahrani gde želi. Uvek sam to govorila, ne samo kad se oko toga u narodu komešalo, ubeđivala sam ga da je to najbolje rešenje. Nisam, nažalost, uspela da ga ubedim", rekla mu je Jovanka.

Takođe mu je ispričala i jedan detalj iz vremena kada su se trudili da je odvoje od Tita.

"Došla sam u rezidenciju, a Tita nema. Nestao. Gde je? Niko ni reč da kaže. Nije ga bilo 13 dana. Bila sam u šoku. Nisam mogla nikome da kažem, mislim na svetsku javnost, niti da ga sama tražim. Zamislite, države bez šefa države. Nestao čovek u po bela dana. Kad su ga vratili, nije to bio onaj moj Tito. To je bio prvi dan našeg konačnog razdvajanja. Gde je bio? Ko ga je kidnapovao? Ispričala sam to samo Radu Čečuru, mom šefu obezbeđenja, pukovniku policije", priznala je Jovanka.

Šarac je napomenuo da se Jovanka nikada nije odrekla svoje pravoslavne vere i da je od njega ona tražila da je poseti mitropolit Amfilohije. Napominje da nije znao koji je bio epilog razgovora Jovanke i mitropolita, ali kaže da je Amfilohije kao najveću želju imao to da održi opelo na mestzu gde su položene Dražine kosti.

"Da li mu je Jovanka nešto rekla, ja ne znam, ali je mene zavetovala da joj on služi opelo kada dođe trenutak njenog odlaska u večnost. Mitropolit nije bio tada u Srbiji, ali je nekoliko dana po Jovankinoj sahrani služio pomen u Kući cveća", rekao je Šarac.

Reditelj je otkrio i da je Jovanka Broz veoma uvažavala porodicu Milošević.

"Jovanka je u jednom trenutku, potpuno spontano, kazala: 'Moj Milane, vidiš kako govore neistinu da se Miloševićev otac ubio. Da se obesio. Nije to istina, Milane. Njega su ubili jer je bio ruski čovek. Voleo je Rusiju. Zato su ga ubili", rekla mu je Jovanka.