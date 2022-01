Evo u koje dokaze je srpska policija dala uvid hrvatskim kolegama.

Mladić iz Splita Matej Periš (27) nestao je u noći između 30. i 31. decembra, a dan pred Novu godinu počela je intenzivna potraga. Srpska policija predočila je juče kolegama iz Hrvatske šta su sve radili u slučaju nestalog Mateja Periša, koji je poslednji put viđen u beogradskom klubu "Gotik".

Kako se saznaje, hrvatskim istražiteljima predočeni su svi snimci kamera sa obližnjih objekata kluba "Gotik", iskazi i poligrafsko testiranje šestorice Matejevih prijatelja, izjave svedoka i radnika u klubu "Gotik", kao i to gde je poslednji put lociran telefon nestalog i kako je tekla pretraga.

Kamere

Mladića iz Splita nadzorne kamere su snimile poslednjeg dana u godini kako pokušava da zaustavi beli taksi. Taj snimak pokazan je i njegovom ocu Nenadu Perišu koji je potvrdio da momak koji trči nedaleko od Beton hale jeste njegov sin. Na snimku deluje da mladić trči ka nekom cilju.

Za sada se nije pojavio snimak na kom se jasno vidi kako Mateja ulazi u vodu. Niti je pronađen biološki trag koji bi bio dokaz da je mladić upao u vodu.

Prijatelji

U momentu od kad je raspisana potraga za nestalim Splićaninom, inspektori beogradske policije obavili su informativni razgovor sa šestoricom njegovih prijatelja. Odmah su i poligrafski testirani. U njegovim iskazima kao ni nakon testiranja nije uočeno nešto sumnjivo da bi oni bili zadržani ili osumnjičeni. Šestorica prijatelja pre nekoliko dana vratila se u Split. O tome šta se dogodilo ispričali su Matejevom ocu , ali za medije nisu želeli da govore.

Svedoci i radnici kluba "Gotik"

Srpska policija je tokom istrage obavila razgovor i sa zaposlenima u klubu "Gotik". Tokom ispitivanja došlo se do informacija da mladići nisu bili konfliktni niti su pravili probleme. Nekoliko svedoka reklo je da je došlo do tuče dve grupe momaka, ali da to nije imalo veze sa Matejevim prijateljima i da ih je obezbeđenje odmah izbacilo. U okviru istrage saslušan je i taksista koji je rekao da se "seća mladića u crnoj majci koji ga je zaustavio i zatražio vožnju, ali ga je on odbio zbog rezervacije koju je imao".

Telefon

Telefon Mateja Periša bio je nedostupan već 31. decembra oko 2 časa kada je pokušao da ga dobije jedan od prijatelja. Policija je uspela da locira poslednji signal telefona , ali ne i da ga pronađe. Kako mobilni uređaj ne šalje signale, inspektori sumnjaju da je upao u vodu.

HRVATSKOJ POLICIJI PREDOČENO PET DOKAZA U SLUČAJU MATEJA PERIŠA: 12 dan potrage za nestalim Splićaninom - NE ODUSTAJE SE

Da podsetimo, beogradska policija, od kada je prijavljen nestanak Mateje Periša, počela je sa potragom reka Sava i Dunav kao i napuštenih objekata u okolini "Gotika". I danas 12. dan od nestanka mladog Splićanina potvrđeno je da policija uključena u pretragu dveju reka.