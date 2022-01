Otac nestalog Mateja Periša iznenadio sve porukom u uključenju uživo.

Splićanin Matej Periš nestao je u noći između 30. i 31. decembra nakon izlaska iz beogradskog kluba "Gotik" kad mu se izgubio svaki trag. Policija, uključujući i ronioce Žandarmerije, već osmi dan pretražuje Savu, Dunav i okolinu, ali od mladića i dalje nema traga. Njegov otac Nenad Periš je došao u Beograd prvom prilikom i kako je prethodno izjavio, nema namjeru da ode dok ne ponađe svog sina.

U najnovijem potresnom obraćanju iz Beograda za hrvatske medije, Periš je pričao nestanku svog sina i zahvalio se svima. Međutim, kada je voditeljka već krenula da odjavljuje uključenje, Nenad Periš ju je zamolio da se još jednom obrati. I dok je većina očekivala da kaže još nešto u vezi sa nestankom Mateja, on je iznenadio cijelu Srbiju svojim dirljivim riječima:

"Kratko, da svim ljudima u Beogradu i Srbiji i stvarno svima, želio bih da čestitam Badnji dan i Božić, da ga sa svojim porodicama provedu u miru i zadovoljstvu", rekao je on.

Komentari na Tviteru su se usijali, a sve je dirnula njegova poruka pravoslavnim Srbima u momentu kada proživljava lični užas nestanka sina. "Dobri i predobri čovječe!", "Tuga", "Dođe mi da plačem svaki put kada vidim ovog pretužnog čovjeka", "Ljudina!", "Ovaj čovjek je predivan, jako mi je žao, saosjećam sa porodicom", samo su neki od mnogobrojnih komentara.

Podsjetimo, potraga za Matejem Perišom (27) iz Splita ušla je u osmi dan, a građani Splita polako gube nadu da će njihov mladi sugrađanin, koji je prije osam dana nestao u Beogradu, biti pronađen živ. Matej je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu.

On je sa prijateljima bio u klubu "Magacin", bivšem klubu "Gotik", a oko 2.30 časova je otišao do toaleta. To je bio poslednji put da su ga drugovi vidjeli, a kasnije su osvanuli snimci na kojima se navodno Matej vidi kako više od sat vremena trči ulicama Beograda. Međutim, još uvijek nije poznato šta se sa njim dogodilo, a mnoga pitanja su i dalje bez odgovora.