Bivši šef Odsjeka za krvne delikte Srbije Žarko Popović Pop je gostujući na Televiziji Happy u emisiji "Na pravom mjestu" iznio skandalozne komentare o ubistvu Tijane Jurić. Popoviću ovo nije prvi put da insinuira neprimjerene pretpostavke.

Žarko Popović je u emisiji objašnjavao Kristijanu Goluboviću detalje ubistva Tijane Jurić, pa je tom prilikom hladnokrvno upitao "kolegu iz studija" da li bi on pustio maloljetnu ćerku "ispod Plavog mosta", navodeći da je odgovornost za monstruozno ubistvo na ocu Tijane Jurić.

"Pitao sam Predojevića - Izvinite ko je taj gospodine da on objašnjava kako treba to raditi? On je otac djevojčice, koja je ubijena, Kristijane, sa 15 godina, na magistralnom putu u neko gluvo doba noći, gde je njegova odgovornost da pusti djevojčicu u to doba? Zamisli, Kristijan, da ti pustiš svoju ćerku da šeta ispod Plavog mosta", pitao je Kristijana Golubovića, koji je odgovorio "Ma nikako".

Ovim je Popović nesrećnu djevojčicu koja je stradala jula 2014 godine, kada je oteo a zatim mučio Dragan Đurić, uporedio sa prostitukom ispod plavog mosta.

Bivši šef Odsjeka za krvne delikte Srbije već danima blati djevojčicu. On je direktno i bez srama optužio Tijaninog oca Igora Jurića za smrt ćerke.

"Pitam se, gdje je kraj i koji je motiv? Opet nacionalna frekvencija, juče je nosila “šorcić” a danas je šetala “ispod plavog mosta”? Da li će iko odreagovati ili zaista želite da mi, roditelji izgubimo razum? Ne znam ko je ovaj zao čovjek, ali da li može shvatiti koliko ovo boli?", napisao je Igor Jurić, otac ubijene djevojčice, na Tviteru dijeleći video u kojem nekadašnji šef Odsjeka za krvne delikte vrijeđa njegovu ćerku.

Pitam se, gde je kraj i koji je motiv ? Opet nacionalna frekvencija, juče je nosila “šorcić” a danas je šetala “ispod plavog mosta”?Da li će iko odreagovati ili zaista želite da mi, roditelji izgubimo razum ? Ne znam ko je ovaj zao čovek, ali da li može shvatiti koliko ovo boli ?pic.twitter.com/OG7zAob6RF — Igor Jurić (@lojzija)January 2, 2022

Da podsjetimo, pre nekoliko dana Žarko Popović je javno iznio da je Tijana Jurić silovana jer je nosila kratak šorts. Tada se voditelj emisije u kojoj je iznio ove užasne tvrdnje, Srđan Predojević, oglasio i rekao da ga više neće pozivati u emisiju.