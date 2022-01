Mateo Periš nestao je 31. decembra u Beogradu.

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Mateja su snimile nadzorne kamere kako izlazi iz "Gotik" kluba u kom je bio sa društvom i spušta se stepenicama ka reci. Kako se misli, navodno ga je na to "naterala" gužva u toaletu.

Kako su rekli i njegovi prijatelji, on se udaljio od stola jer je hteo u toalet, ali je verovatno zbog gužve odlučio da nuždu izvrši napolju.

"Pregledajući nadzorne kamere lokala koji se nalaze u Beton hali, vidi se kako mladić iz Splita izlazi iz kluba i kreće se prema reci. Kamera, nažalost, nije mogla da uhvati gde je on završio, ali se sumnja da je sišao uz obližnje stepenice i nagnuo se kako bi izvršio nuždu. Nije isključeno to da je u jednom trenutku pao u vodu", kaže sagovornik "Kurira" i dodaje da to objašnjava zašto je mladić izašao napolje bez jakne.

Pogledajte 00:13 Potraga u toku: Rečna policija traži nestalog mladića iz Splita Izvor: Kurir Izvor: Kurir

"Mobilni mu je od samog starta ugašen, pa se sumnja da se nakon navodnog pada u vodu i telefon pokvario", kaže sagovornik.

Rečna policija uputila se danas u potragu za Matejom i plove pored Beton hale duž reke Save. Otac nestalog mladića bi trebalo da danas stigne u Srbiju.