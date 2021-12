Prijatelj četvorice mladića stradalih u jezivoj nesreći koja se dogodila sinoć kod Novog Pazara i dalje ne može da dođe sebi.

Izvor: index online/Printsceeen

Kako kaže, zajedno su u Nemačkoj radili sezonske poslove, a pre samo nekoliko dana su se vratili kućama. Dodaje da su samo pola sata pre nesreće svi zajedno pili kafu.

Mladići, Amel Ibrahimović, Mitko Hamidović, Amar Ujkanović i Senad Đerlek, od koji najstariji ima samo 23 godine, nastradali su sinoć oko 10 časova na Ibarskoj magistrali. Kako se pretpostavlja, do sudara je najverovatnije došlo zbog neprilagođene brzine i klizavog kolovoza, a učestvovala su tri vozila.

Teška tragedija zavila je ovaj grad u crno, te je 27. decembar proglašen Danom žalosti.

"Amel je bio uvek nasmejan. Znao je da dođe u školu i da se hvali da je nešto novo kupio, a onda me je vodio kod njega kući da mi to i pokaže. Njemu su otac i majka živeli u Pazaru, dok mu je brat bio u Nemačkoj. Dugo se nismo videli svi zajedno. On je juče ujutru je došao iz Nemačke. Pola sata pre tragedije smo zajedno pili kafu na obližnjoj pumpi. Kada smo se videli, svi smo bili nasmejani i srećni što smo se napokon zajedno. Pričali smo o tom automobilu. Amel je hteo da ga kupi od Senada. Sve vreme smo se smejali. Oni oduvek žive u Novom Pazaru, a nastradali su u blizini svojih kuća. Veoma mi je teško da pričam pričam o ovome", kaže nam prijatelj mladića i dodaje:

"Senad mi je bio kao brat. Delili smo sve u poslednje vreme. U Nemačkoj smo zajedno bili od jula do decembra. Delili smo sobu. Krevet do kreveta. Putovali smo zajedno nekoliko puta. Uvek smo bili nasmejani. Jednom rečju - braća", rekao je.

U ovom sudaru povređen je i vozač iz drugog vozila, a koji je zadržan na hiruškom odeljenju Opšte bolnice u Novom Pazaru. On je van životne opasnosti,a konstantovane su mu povrede glave, grudnog koša i noge. Sa njim se u autu nalazila i trudnica, koja je sa lakšim povredama takođe hospitalizovana u Opštoj bolnici Novi Pazar, kao i njen troipogodišnji sin.