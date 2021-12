Službenica tužilaštva Slovenije Tanja T. dvije godine je, a sumnja se i duže, odavala strogo povjerljive službene informacije ekipi Veljka Belivuka i "kavačkom klanu", koji je 5,6 miliona eura od droge i oružja prebacio iz Španije u Beograd.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtic, Dado Đilas

Ova žena je, takoreći, bila logistička podrška svirepog klana preko njegove slovenačke ćelije "pale" u maju, kojom je upravljao Filip Vrzić, a koja je nastala 2018. po nalogu Podgoričanina Milana Vujotića i Igora Božovića, piše Srpski telegraf.

U slovenačkom ogranku "kavčana", osim najbrojnije ekipe Slovenaca, bilo je i Bosanaca, Crnogoraca, Hrvata i ljudi iz Srbije.



U zamjenu za novac, nakit i druge vrijednosti, koji zbirno premašuju i milion eura, prema nezvaničnom saznanju lista, Slovenka je prije hapšenja preko tajne aplikacije Skaj i kriptovanih poruka dojavljivala svom partneru, a on dalje klanu Belivuk-Miljković sa saradnicima, sve što bi im pomoglo u njihovom prljavom biznisu i tako ih upozoravala na opasnosti i postupke koji se vode protiv članova zloglasnog klana. Zahvaljujući korumpiranoj službenici slovenačkog tužilaštva dio slovenačkog ogranka "kavčana" je izbjegao hapšenje u maju i umakao policiji jer im je dojavila da se spremaju pretresi.

"Tanja je za velike pare odavala informacije do kojih je dolazila kao zaposlena u Specijalizovanom državnom tužilaštvu (SDT) Slovenije u periodu od skoro dvije godine. Ona je koristila službeni položaj i zloupotrijebila poziciju da kriminalnom klanu Veljka Belivuka preko slovenačkog ogranka "kavčana" obezbijedi zaštitu i da im pruži informacije iz istrage o njima i krivičnim postupcima koji se pokreću ili vode protiv njih. Takođe se sumnja da je uhapšena Slovenka uticala i na još nekoliko državnih službenika, praveći s njima mrežu za pomaganje kriminalcima u trgovini drogom. Njenim hapšenjem otvorila se tajna istraga i protiv više lica s kojima je sarađivala. Pored toga, istražuje se i porijeklo njene imovine, kao i imovine njenog partnera, ali i njihovi računi koje su, prema pretpostavci, otvarali na imena srodnika. Ta istraga je i dalje u toku", kazao je izvor lista blizak slovenačkim istražnim organima.

Krtice "kavčana" u slovenačkom tužilaštvu omogućile su i da profunkcioniše kanal Španija-Slovenija-Srbija za transport novca od trgovine drogom do Belivukove ekipe u Beogradu. Kuriri su na redovnim kamionskim rutama prenosili manje količine novca.

"Nekolicina je ipak uhapšena u akciji slovenačke policije. Priznali su da su prenosili po od 30.000 do 50.000 eura do Beograda, a slovenački istražitelji su prikupili podatke prema kojima je do Belivuka stiglo ne manje od četiri miliona, a možda i cijelih šest miliona eura", objašnjava sagovornik.

Riječ je o parama koje su zarađene od prodaje droge pristigle iz Južne Amerike brodovima do Španije. Dio droge završavao je i u Holandiji i Njemačkoj, a novac se slivao nazad u Sloveniju, pa u Srbiju.

U klanu bili i Tom Ford, Kasper i Koko Zbog šverca 790 kilograma kokaina, 2.249 kilograma konoplje, 96 kilograma hašiša, 10 kilograma heroina i 30 litara amfetamin baze, u maju ove godine, privedeno je 64 osumnjičenih uporedo s pretresima na 23 lokacije na području Ljubljane, Kranja, Maribora i Kopra.



Tužilaštvo Slovenije podiglo je posle toga optužnicu protiv 24 osobe. Prema navodima slovenačkih medija, dvije osobe su pristale da budu svjedoci-saradnici koji će svjedočiti u daljem postupku protiv ove grupe da bi sebi obezbijedili manje kazne. Navode i da je jedna od njih odlučila da progovori kada je od nje zatraženo da ubija ako bude trebalo. Tužilaštvo Slovenije za pohapšene članove grupe traži visoke kazne zatvora, a sudski proces bi trebalo da počne u februaru. I ova ekipa imala je, kao i ostali "kavčani", nadimke na kriptovanim skaj telefonima. Jedan od šefova Klemen Kadivec imao je imena Sandmen, Tom Ford i Mr Fantastik, Marko Škrebec bio je Koko, a Darko Nevzatović - Goust i Kasper.