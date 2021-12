Pismo zatvorenika D. I. preneli su domaći mediji, a u njemu on opisuje pozadinu događaja koji je doveo do, kako kaže, lažnih optužbi drugog kažnjenika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pritvorenik M. P. iz Centralnog zatvora u Beogradu optužio je cimera iz ćelije D. I. da mu je na silu stavio pakovanje šumećih tableta u zadnjicu i da ga je naterao da tako ide okolo tri dana. D. I, s druge strane, tvrdi da cimera nije dotakao i da je žrtva lažne prijave.

D. I. je u detaljnom pismu opisao kako je optužen za zlostavljanje cimera, zbog čega je protiv njega podneta krivična prijava zatvorskim organima.

"Jesam prevarant, zbog toga sam u zatvoru, ali nisam lažov i nisam manijak! Imam petoro dece i unuče, nikad nisam bio nasilnik, ni na suprugu u životu nisam digao ruku", napisao je D. I.

Prema njegovoj pisanoj izjavi, on je u septembru u CZ-u, posle izlaska iz karantina zbog zaraze korona virusom, prebačen u grupnu sobu gde je počela nevolja.

"Tamo su bila dvojica normalnih ljudi, sve je bilo u redu dok nam nije stigao M. P. Otvoreno nam je rekao da je homoseksualac i tražio je od nas da to prijavimo i stražarima, kako bi ga onda vratili u sobu u kojoj je bio pre toga, valjda se tamo u nekog zaljubio, otkud znam... Svi smo odbili, svašta smo mu rekli, i on se naljutio", priča D. i dodaje:

"Posle nekoliko dana u našu ćeliju je došao komandir straže, predao mi prijavu koju je napisao M. P. i kazao mi da prelazim u izolaciju. Kad sam pitao zašto, rekao mi je da me je cimer optužio da sam mu u dva sata noću u zadnjicu nabio plastičnu tubu od šumećih vitamina. Ostao sam bez teksta! Uzalud sam sve negirao, ali niko nije hteo da me sasluša. M. P. je u prijavi napisao da je tri dana nosio tubu u stražnjici? Pa ko je ovde lud? On je spavao s tim u zadnjici, sedeo, išao u šetnju, bavio se sportom, a onda mene lažno optužio da sam ga silovao. Povrh svega, leva ruka mi je oduzeta, nisam ni bio u stanju da ga zlostavljam", brani se Dalibor, koji je tražio da ide na poligraf i da se obave sva neophodna veštačenja kako bi dokazao svoju nevinost pred istražnim organima.

Prema nezvaničnim saznanjima iz Okružnog zatvora, uprava je odmah posle prijave silovanja razdvojila Dalibora i M. P.

"Po prijemu prijave za silovanje, pregledom je utvrđeno da je M. P. zaista imao u analnom otvoru tubu od šumećih tableta i on je sam priznao da ju je nosio u zadnjici prethodna tri dana. Tvrdio je da ga je cimer iz sobe D. I. usred noći ugurao u toalet i tamo mu nasilno ugurao taj predmet u zadnjicu. Svaka prijava se ozbiljno proverava, pa i ova, ma koliko zvučala sumanuto. U ovom slučaju su i optuženi i navodna žrtva skloni manipulaciji i laganju, pa će sve morati da se detaljno istraži", otkrio je izvor iz CZ.