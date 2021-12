Vraćanje obaveznog vojnog roka u Srbiji realna potreba vojske.

Izvor: Mondo/U. Arsić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je istakao da je vraćanje obaveznog vojnog roka u Srbiji realna potreba vojske, ali da ne može da kaže da će odluka o tome biti donijeta, jer kako navodi, ima mnogo aspekata na koje mora da se računa.

"Imamo problem sa tim, nekoliko je otvorenih pitanja ali nemamo odluku. Pod jedan, svakako da bi za vojsku to bilo spasonosno, ali imamo bezbroj problema. Ako presječemo pa kažemo da važi od 2005. godišta, to je do 38.000 momaka na godišnjem nivou, mi to ne možemo da prihvatimo", rekao je Vučić i dodao:

"Kapaciteti su na nivou do 10.000. Novac nam je najmanji problem, ali ima dosta problema sa kojima se suočavamo. U svakom slučaju osnažićemo našu armiju, moramo da imamo još 5.000 vojnika na godišnjem nivou. Naša vojska je neuporedivo snažnija nego što je bila", objasnio je predsjednik Srbije.