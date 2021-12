Vukašin je sin prvog čovjeka "Surčinaca", MIrka Šijana.

Vukašin ŠIjan, sin Zorana Šijana iz drugog braka, uhapšen je danas zbog droge. Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu podnjeta je krivična prijava protiv osumnjičenog Vukašina ŠIjana (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Vukašin Šijan (22) je sin Zorana Šijana kojeg je on dobio u drugom braku sa komšinicom Goranom Zoricom, koja je ujedno bila prijateljica njegove tadašnje žene, pjevačice Goce Božinovske. Iako ima samo 22 godne već je stekao podebeo kriminalni dosije.

Zoran i Gorana su bili komšije sve do 1996. nakon čega je on odlučio da se razvede od Goce Božinovske i venča sa njom. Ona je Zoranu 1999. godine rodila sina, i to samo tri nedjelje prije nego što je ubijen.

Šijanovom nasljedniku ovo nije prvo hapšenje, on je prije dvije godine priveden sa još dvojicom mladića zbog sumnje da je učestvovao u pucnjavi na Novom Beogradu u kojoj je u šaku ranjen Stefan R. (30). Vukašin je tada osumnjičen je da je podstrekivao druga da ubije muškarca koji je pokušao da spriječi divljanje ove grupe mladića.

Naime tada se incident u Ulici Džona Kenedija, ispred jednog restorana brze hrane, a navodno je svađa započela zbog reda za kupovinu šiš ćevapa. Sukob je eskalirao je do te mere da su mladići od dvadesetak godina učinili više različitih krivičnih djela: učestvovali su u tuči, pokušali da otmu taksi, a onda su se sukobili sa policajcem van dužnosti i njegovim prijateljem, nakon čega je jedan od njih potegao pištolj i upucao nevinog čovjeka.

Da podsjetimo, Zoran Šijan bio je prvi čovjek "surčinaca", nekada najbolje organizovanog kriminalnog klana u Srbiji. Bivši reprezentativac u kik-boksu, ubijen je 27. novembra 1999. godine u 35. godini. Sat i po iza ponoći Šijan se u "mercedesu" zaustavio na uglu ulica Nemanjine i Svetozara Markovića u Beogradu, čekajući da se uključi zeleno svjetlo na semaforu. S njegove lijeve strane zaustavilo se vozilo iz kojeg je ubica ka Šijanu ispalio 18 hitaca iz automatskog oružja pogodivši ga u glavu i grudi. Preminuo je na licu mjesta. Njegovo ubistvo ostalo je nerešeno iako su se pominjali mogući egzekutori.