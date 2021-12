Novi sporazum bi samo imao za cilj da se ograniče nadležnosti Srpske i naprave uslovi za njeno ukidanje, ocenjuju analitičari.

Samo dva dana pošto je britanski premijer Boris Džonson imenovao Stjuarta Piča za specijalnog izaslanika Velike Britanije za zapadni Balkan, poslanici ove zemlje su predložili održavanje mirovne konferencije o BiH, takozvani Dejton 2. Prema njihovom mišljenju, zapadni Balkan se suočava s najvećom prijetnjom po svoju stabilnost i bezbjednost u poslednje dvije decenije, zbog čega je neophodno što prije djelovati kako bi se zaštitio mir, ali i promovisale evroatlantske integracije u ovom regionu.

Međutim, sagovornici Kurira smatraju da je motiv za pojačano interesovanje i aktivnost zapadnih sila za regiona zapadnog Balkana sasvim drugačiji. A krajnji cilj, kako objašnjavaju, jeste ukidanje RS!

Zapaljiva retorika

Ivana Marić, analitičarka iz Sarajeva, kaže da nema potrebe za održavanjem bilo kakve mirovne konferencije i mijenjanjem Dejtonskog sporazuma.

Apsolutno nema potrebe da bilo ko drugi rješava probleme BiH. Vrijeme je da naši političari preuzmu odgovornost i počnu da rešavaju nagomilane probleme, jer ih za to plaćamo, a ne da se posao prebacuje na nekog drugog - smatra Marićeva i dodaje da od rata u BiH nema ništa.

Zapaljivu retoriku i zagrijanu atmosferu stvaraju oni političari koji na taj način žele da prikriju kriminal, korupciju i svoju nesposobnost. S druge strane, svjetske sile se nadmudruju oko BiH. Zapad se takmiči s Rusijom i Kinom ko će staviti šapu na BiH. Njih BiH ne zanima kao država, već kao predmet raskusurivanja. Zbog toga se i priča o nekakvom Dejtonu 2, jer im Dejtonski sporazum ne ide naruku pošto daje velika ovlašćenja Republici Srpskoj - ističe Marićeva.

Milorad Dodik tvrdi - Putin mi je obećao, neće biti imenovan visoki predstavnik u UN

Neće biti podrške za imenovanje visokog predstavnika u Savetu bezbjednosti UN, potvrdio mi je predsjednik Rusije Vladimir Putin, rekao je juče Milorad Dodik.

"Osjećam veliko zadovoljstvo kvalitetom razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovarali smo skoro sat vremena i pričali o ekonomiji, izgradnji gasovoda, srpsko-ruskog hrama u Banjaluci, cijeni nafte" - poručio je Dodik, prenosi RTRS. On je naglasio da visoki predstavnik nije imao pravo da nametne nijedan zakon, a on je to uradio 140 puta.

Neokolonijalna emocija

Analitičar Anđelko Kozomara objašnjava kako je jedino moguće da dođe do bilo kakve mirovne konferencije i novog sporazuma bez obzira na to kako se on zvao i kaže da je za tako nešto neophodan pristanak svih strana učesnica, odnosno dva entiteta, tri naroda i Srbije i Hrvatske kao potpisnica i garanta Dejtonskog sporazuma.

"Ne može neko sa strane da dođe i kaže: „Evo ga novi sporazum“ - Dejton 2 ili kako god - naglašava Kozomara, podvlačeći da Britanija želi da se vrati na međunarodnu scenu."

"Kod njih je očigledno prisutna neokolonijalna emocija. Napuštanjem EU oni su ispali iz igre, pa na ovaj način pokušavaju da se vrate. Predlaganjem nekakvog novog sporazuma žele da ograniče nadležnosti RS i naprave uslove za njeno ukidanje" - objašnjava Kozomara i dodaje da nema tog novog sporazuma koji će Srbi u BiH prihvatiti, a koji će favorizovati jednu stranu, muslimansku.

"RS traži da se Dejtonski sporazum doslovno primjenjuje u praksi i da on bude polazna tačka svih dogovora, razgovora i napretka BiH - naglašava Kozomara", podvlačeći da od bilo kakvih sukoba nema ništa.