Predsjednik Udruženja ginekologa Crne Gore dr Vojislav Miketić saopštio je za Pobjedu da u Kliničkom centru ne postoji nikakav protokol kada je u pitanju pregled osoba koje su žrtve silovanja ili drugog porodičnog nasilja.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

On tvrdi da je njegov kolega, dr Nebojša Jokmanović 11. oktobra napravio propust kada je odbio da pregleda pacijentkinju koja je prijavila silovanje, te da su uprava Klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i menadžment KCCG pokušali da zataškaju cijeli slučaj.

Zato je najavio da će Udruženje na čijem je čelu uputiti inicijativu Sudu časti Ljekarske komore kako bi se preispitali razlozi takvog postupka.

“Napravljena je teška manipulacija i zavođenje javnosti pričom da je za pregled potreban konzilijum od tri ljekara. Radi se o ginekološkom pregledu koji se ne razlikuje od pregleda bilo koje druge pacijentkinje. Doktor Jokmanović je neposredni počinilac i izvršilac toga, ali je pogriješio i direktor Ginekologije i kompletan menadžment Kliničkog centra jer su stali iza njega iako su svjesni da je propust napravljen”, kazao je dr Miketić za Pobjedu.

Vijesti su sredinom mjeseca objavile da je ginekolog dr Nebojša Jokmanović priveden na radnom mjestu u Kliničkom centru zbog toga što je poštovao interne medicinske procedure. Njega su policajci odveli na razgovor nakon što im je pojasnio da je za pregled žrtve silovanja potreban konzilijum ljekara i da on to nije mogao obaviti sam te večeri.

Uvijek dežuraju tri ljekara

Iz Ljekarske komore su tada rekli da je doktor izveden sa dežurstva čime je jedno odjeljenje ostalo bez ljekara, što je moglo ugroziti ostale pacijente, podsjeća Pobjeda.

Sa druge strane, dr Miketić naglašava da na Ginekologiji svakog dana, bilo vikendom ili praznicima, uvijek dežuraju po tri ginekologa. Tako je bilo i 11. oktobra kada se sve desilo.

“Mi imamo praksu, a to nije pisano pravilo, da taj pregled obave dva ginekologa kako bi izvještaj imao na težini i dr Jokmanović je mogao da pozove nekog od dvoje kolega koji su bili na odjeljenju ako to nije želio sam da uradi. Žrtva nije smjela da čeka”, poručuje on za Pobjedu,

Miketić je ispričao da je te večeri 11. oktobra u KCCG na pregled došla štićenica Sigurne ženske kuće u pratnji službenika policije zbog navodnog silovanja, odnosno seksualnog zlostavljanja od strane nevjenčanog partnera. Problem je, prema njegovim riječima, ispao jer dežurni ljekar nije pogledao pacijentkinju, odnosno ,,to je odbio zbog formalnosti u smislu da u toj njenoj propratnoj dokumentaciji nije bilo nekog broja protokola“. Policija se poslije sat vremena vratila po njega i odvela ga da on da iskaz povodom toga.

“Obaveza ljekara je da svakoga pregledamo posebno kada su u pitanju tako delikatne stvari. Mi nijesmo vještaci, već samo napišemo objektivan izvještaj na osnovu onog što vidimo koji je poslije u sudsko- medicinskom procesu. Niti sudimo, niti presuđujemo. Taj pregled je kao i svaki drugi, ne iziskuje nikakvu ekspertizu, tako da ostaje nejasno zašto dr Jokmanović to nije uradio”, rekao je dr Miketić Pobjedi.

On je objasnio da se na pregledu može konstatovati da li ima povreda u predjelu spoljnih genitalija ili povrede vagine, a može se uzeti bris ukoliko se vidi da postoji sjemena tečnost.

Na pitanje da li je žrtva bila smještena negdje dok je čekala pregled, dr Miketić kaže da nije, već da je cijelo vrijeme čekala u hodniku. On kaže i da to što je odgođen pregled nije moglo uticati na istragu, niti se nešto moglo promijeniti kada je u pitanju izvještaj pregleda.

Izvor: Shutterstock/Tiko Aramyan

“Poslata je loša poruka. Ako će žrtve nailaziti na otpor kada dođu kod ljekara, što onda mogu očekivati od drugih institucija. Zato smatram da treba dati podstrek ženama da se žale i da prijave svaku neprijatnost kada dođu u bolnicu”, kazao je dr Miketić za Pobjedu.

Nemili događaj, kako je naveo, predstavlja ozbiljan organizacioni propust sa kojim se trebalo suočiti, jasno ga definisati i spriječiti mogućnost da se isti ponovi.

“Da je radnja rađena sa predumišljajem, a u svrhu zataškavanja organizacionog propusta govori i činjenica da je značajan dio uglednih kolega sa Ginekologije negodovao i nije bio saglasan sa postavljanjem dr Srđana Medana za vršioca dužnosti uz podrobno obrazloženje da ne zadovoljava minimum stručnih i profesionalnih kriterijuma iz kojih bi proizilazio njegov autoritet da rukovodi tom službom”, kazao je dr Miketić za Pobjedu.

Bez komentara

Iz Kliničkog centra nijesu se oglašavali povodom ovog slučaja.

Prošle sedmice je u zajedničkom saopštenju sa Upravom policije i Višim državnim tužilaštvom navedeno da su na sastanku dogovorili unapređenje saradnje i podrobnije preciziranje procedura za dalje postupanje u slučajevima kada je nužno sadejstvo svih ovih institucija.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Pobjeda se obratila i Tužilaštvu od kojeg su od pet pitanja dobili kratak odgovor da je Više državno tužilaštvo u Podgorici, u navedenom slučaju, postupalo u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku i protokolima o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici i da je povodom predmetnog događaja dato zajedničko saopštenje Kliničkog centra, Uprave policije i Višeg državnog tužilaštva. Međutim, ni oni nijesu precizirali što je konkretno zaključak tog sastanka.

Dr Miketić je za Pobjedu rekao da nije donešena nikakva revolucionarna odluka. Naime, prema njegovim riječima, na njihovom kolegijumu je saopšteno da će ubuduće svaki ginekolog moći da pregleda žrtvu i napiše izvještaj.

“Smiješno je što se pravi „dogovor“ da je ljekar u obavezi da pregleda pacijenta, što je profesionalna abeceda, i što savlada student na prvoj godini studija!? Žalosno je što postoji ambicija da se protokoli obavljanja ljekarske prakse sastavljaju u tužilaštvu i policiji. Neka svako postupi po mjeri svoje etičnosti i moralnosti. Ja sam svoju našao”, izjavio je dr Miketić.

Medan savjetovao dežurnog ljekara da odloži pregled za sjutradan

Miketić tvrdi da je sporne večeri direktor Klinike za ginekologiju dr Srđan Medan bio na telefonskoj vezi sa dežurnim ljekarom, te da ga je savjetovao da se pregled odloži za sjutradan.

“S obzirom na to da je dežurni ljekar bio u telefonskoj komunikaciji sa v.d. direktora GAK-a, isti je mogao doći i obaviti pregled, a ne savjetovati da se izvrši pregled sjutradan. Očigledna misija uprave KCCG je bila da po svaku cijenu, koristeći se očiglednim neistinama i zamjenom teza, opravda njihov izbor za v.d. direktora GAK-a. Ovaj zaključak potkrepljuje i činjenica da povodom ovog događaja nije pokrenut nijedan interni postupak, Komisija za unutrašnju kontrolu kvaliteta u pružanju usluga nije reagovala, i/ili nije pokrenut disciplinski postupak”, istakao je dr Miketić za Pobjedu.

On se osvrnuo i na istupanje predsjednice Ljekarske komore dr Žanke Cerović istakavši da želi da je shvati kao ishitreno.

“Vjerovatno je ono nastalo zbog manjka adekvatnih informacija ili dezinformacija o organizacionom ustrojstvu GAK-a?! Očigledno je da se predsjednica bavila posljedicama nastalog problema, a to je privođenje dežurnog ljekara u policiju, a ne uzrokom koji je doveo do ovog privođenja. Želim da vjerujem da će predsjednica naći način da se za ovo izvine stručnoj i laičkoj javnosti zbog ovakvog javnog istupa”, kazao je dr Miketić za Pobjedu.

Ćutanjem osnažujemo ono što se kosi s etikom

Miketić je dodao da on vjeruje da njegov javni istup kod određenog broja kolega može izazvati sumnju o njegovoj kolegijalnosti.

“Ukoliko takvi postoje želio bih svakog ponaosob od njih da pitam da li su u svojoj ljekarskoj praksi odbili da pregledaju nekog ko traži ljekarsku pomoć?! Podsjećanja radi, ukoliko ljekar prilikom pregleda postupi sa dužnom pažnjom i na osnovu vodiča dobrih preporuka za obavljanje ljekarske prakse da treba stati u odbranu kolege i profesije. Ukoliko ove pretpostavke nema, mi više ne možemo da govorimo o kolegijalnosti, već se pravimo da smo mrtvi i još gore postajemo saučesnici. Svojim ćutanjem osnažujemo nešto što se kosi sa etikom i profesionalinim postupanjem”, kazao je dr Miketić Pobjedi.

Nije bilo razloga za privođenje ljekara

Dr Miketić je osudio privođenje svog kolege dr Nebojše Jokmanovića ocijenivši da je nekorektno izvoditi ljekara sa posla da bi dao izjavu u kasne noćne sate.

“Ukoliko postoji prijeka potreba za tim, mislim da je neka teška krivična radnja u pitanju pa da se to desi. U ovom slučaju mislim da su iz Tužilaštva i policije bili u obavezi da obavijeste upravu Kliničkog centra kako bi se našla adekvatna zamjena tog ljekara. To bi bio civilizovan, kulturan, protokolaran pristup stvari”, zaključio je dr Miketić za Pobjedu.