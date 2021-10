Preporuka Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju je da se ne koriste vakcine koje nije odobrila SZO niti Evropska agencija za ljekove a to se odnosi na Sputnjik V, kao i Sputnjik lajt, i sada u situaciji kada imamo dovoljno drugih vakcina koje već imaju dozvolu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

To je nezvanično potvrđeno Pobjedi iz više izvora.

Izvor Pobjede upućen u ovu problematiku kaže da u februaru kada je odobren uvoz Sputnjik V vakcine u Crnoj Gori nije bilo drugih, a imali smo kao i sada epidemiju. Stoga je, kako kaže, Vlada imalo potpuno pravo da donese odluku o hitnoj nabavci te vakcine.

“Osam mjeseci kasnije situacija je drugačija. I dalje imamo epidemiju, ali i veliku količinu Sinofarm vakcina koje su odobrene od strane SZO, kao i Fajzer koji osim te ima i dozvolu Evropske agencije za ljekove. Tako da nije potrebno ulaziti u priču sa vakcinama i ljekovima koje nemaju odobrenje ni SZO ni EMA”, kazao je sagovornik.

Problem je, kaže on što iz Rusije već mjesecima govore da samo što nije stiglo odobrenje, te da se radi o tehničkom pitanju, ali to uporno traje. Zato je ključno provjeriti svu dokumentaciju. To se posebno odnosi na Sputnjik lajt vakcinu koja nije dovoljno provjerena.

U Crnu Goru u petak je stiglo 40.000 Sputnjik V vakcina odnosno po 20.000 za prvu i drugu dozu. Time je, sa ranije isporučenih deset hiljada, zaokružena isporuka od ukupno 50.000 vakcina ruskog proizvođača koje su rezultat bilateralnih pregovora dvije zemlje.

Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović istog dana najavila je da će imunizacija ovom vakcinom početi u subotu. Međutim, nekoliko sati kasnije stiglo je zajedničko saopštenje Ministarstva zdravlja i Instituta za ljekove i medicinska sredstva da je u Institutu u postupku odobravanje uvoza vakcine Sputnik V. Oni su naveli i da se saglasnost izdaje u najkraćem roku nakon procjene dokumentacije i kontrole kvaliteta u relevantnoj laboratoriji.

Sagovornici Pobjede kažu da koliko će procjena trajati zavisi da li se radi o novoj seriji, jer se u tom slučaju vakcine šalju na Torlak u Beograd kako bi se ispitale, dok u slučaju da je stara provjerena serija procjena traje mnogo kraće. Za to vrijeme vakcina se čuva u skladištima u Montefarmu.

Iz Instituta za ljekove i medicinska sredstva juče su saopštili da se u skladu sa zakonom, za imunološke ljekove odobrava svaki pojedinačni uvoz, odnosno vrši kontrola kvaliteta prije njihovog stavljanja u promet, odnosno upotrebe.

Prema Zakonu o ljekovima, neki medikament ili vakcina u Crnu Goru mogu se uvoziti ako su kompletno registrovani i ako su prošli sve procedure.

Postoji mogućnost i privremene dozvole za upotrebu dok traje proces registarcije, kao i uvoz lijeka koji nije registrovan na osnovu direktive ili uredbe Vlade u vanrednim situacijama kada su epidemije ili medicinski opravdane potrebe.

Iz CinMed-a su juče objasnili da su u februaru dozvolili uvoz Sputnjik V vakcine postupajući u skladu sa Odlukom Vlade Crne Gore po zahtjevu Montefarma.

“Saglasnost je izdata u skladu sa članom 5 Zakona o ljekovima (,,Službeni list CG“, br. 80/20), koji propisuje da se saglasnost za uvoz lijeka koji nije registrovan u Crnoj Gori, izdaje za medicinski opravdane potrebe, odnosno u slučaju epidemija, elementarnih nepogoda, ili drugih vanrednih stanja, radi zaštite zdravlja stanovništva, kao i članom 8 Zakona u skladu sa kojim Vlada Crne Gore preduzima mjere za snabdijevanje ljekovima u slučajevima vanrednih stanja i drugih posebnih situacija i propisuje poseban postupak i uslove za davanje odobrenja za nabavku ljekova”, kazali su iz Instituta za ljekove i medicinska sredstva.

Ipak, NITAG smatra da te vakcine nijesu bile neophodne.

CinMed: Nismo dobili zahtjev za uvoz Sputnjik lajt vakcine

Iz Instituta za ljekove i medicinska sredstva su saopštili da im do sada nije stizao zahtjev za uvoz Sputnjik lajt vakcina.

Glavni pregovarač za nabavku ruskih vakcina Sergej Boljevič ranije je za Pobjedu rekao da bi do sredine ovog mjesca Vlada trebalo da odobri uvoz 150.000 Sputnjik lajt vakcine koja bi se koristila kao treća doza.

Ranije je Vlada dogovarala uvoz čak i 500.000 doza, ali je taj broj sveden na 150.000.

Prema saznanjima Pobjede, NITAG je i za ovu vakcinu tražio od Ministarstva zdravlja da dobije dodatne informacije od zemlje porijekla s obzirom da za ovu vakcinu još nema dovoljno naučnih niti stručnih dokaza da bi bila odobrena.