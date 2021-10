Ili će se odustati od izgradnje Podstrojenja za prečićavanje otpadnih voda ili će to postrojenje biti građeno u Botunu, poručio je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković u emisiji “Mreža” na TVCG.

Izvor: MONDO/Isidora Matović

Sve drugo je politička igra, i to kako dodaje, vrlo ružna i nekorektna prema njemu kao gradonačelniku.

“Jedina alternativa je da odustanemo od projekta kao takvog”, naveo je Vuković.

Podsjetimo, crnogorska policija je nadavno privela više mještana Botuna koji su protestovali zbog najavljene gradnje kolektora.

“Struka je u nazad 15-ak godina dala stav koja je najbolja i jedina moguća lokacija za izgradnju postrojenja i to ne domaća pamet, već međunarodni eksperti”, podsjetio je Vuković.

On dodaje da je cilj bio da se od prvog dana u sve uključe mještani, pa i stanovnici Botuna.

Naglašava i da je u početku komunikacija sa mještanima tekla kako treba, te da se izlazilo u susret zahtjevima stanovnika tog kraja.

“Problem nastaje kada se kao predstavnici Botuna pojavljuju nama u jednom broju tada nepoznati ljudi sa ultimativni zahtjevom da se ta lokacija promijeni. Mi smo pokušali da objasnimo da je to nemoguće. Dakle odgovor je ili ćemo odustati od izgradnje podstrojenja za prečićavanje otpadnih voda ili će to postrojenje biti građeno na toj lokaciji. Zašto je nemoguće, oni su predložili dvije alternative, jedna je bliža mjesnoj zajednici Dajbabe, to nije moguće zato što se na toj lokaciji koja je inače u privatnom vlasništvu Uniproma, nalaze bunari koji služe za funkcionisanja KAP-a i ta lokacija je blizu manastira Dajbabe.

Druga lokacija koja su predložili mještani je, kako kaže Vuković, u blizini bazena crvenog mulja.

“Ni ta lokacija nije moguća, jer je predaleko od rijeke Morače, od mjesta ispusta, to je privatno zemljište i u pitanju je lokacija na kojoj je zemljište kontaminirano. Nama bi trebale godine da odradimo remedijaciju, kako bi stvorili pretpostavke da se taj projekat privede kraju”, kazao je Vuković za RTCG.

On je ponovio da je Botun jedino mjesto za izgradnju kolektora, i podsjetio da je projekat finansirala i EU. Vuković je kazao i kako je dijelom razumije strahovanje mještana, zbog loših iskustava sa primorja, kada je riječ o izgradnji postojenja.

“Ovo postrojenje je bitno i tehnički i tehnološki mnogo naprednije imamo potpuno zaokružen ciklus imamo kvalitetno zbrinut mulj i garantuje se da će kvalitet vode biti takav da na ispustu on neće negativno uticati na kvalitet vode u rijeci Morači”, kazao je Vuković za RTCG.

“Ne postoji nijedan racionalan razlog da se neko protivi tome”, naveo je Vuković.

On ističe i da je razgovarao sa mještanama Botuna, koji se protive izgradnji kolektora.

Saopštio je i da je resornom ministru Ratku Mitroviću rekao da nije moguće mijenjati lokaciju.

“Ne zato što gradonačelnik navija za jednu ili drugu, meni je u principu svejedno, nego zato jer struka rekla svoje”, rekao je Vuković RTCG-u.

Ističe je i da je ministar Mitrović formirao komisiju koja je došla do nedvosmislenog zaključka da je to jedina moguća lokacija.

“U dokumentu koji sam ja objavio stoji potvrda ovoga što sam ja rekao iz aprila, znači već tada je ljudima iz Ministarstva bilo jasno da ovo što pričam je jedino realno kada je ovaj projekat u pitanju. Sve drugo je nažalost, politička igra”, kazao je Vuković i dodao da od međunarodnih partnera očekuju novac za taj projekat.

“23 miliona ćemo dobiti do kraja godine. Mi smo taj dokument morali da pošaljemo da je kad se tiče lokacije i planske dokumentacije sve kako treba i ministar je stavio svoj potpis ispod toga. I sve ostalo je politička igra, vrlo ružna i nekorektna prema meni kao gradonačelniku”, naveo je Vuković.

Kazao je i da se 17. oktobra se zatvara tender i kao kaže imaće najmanje tri ponude i onda je na komisiji da ocijeni kvalitet tih ponuda.

“Ja računam da taj dio posla možemo završiti do kraja godine i onda početkom naredne potpisati ugovor i izvođenju radova”, zaključio je Vuković.

Podsjetio je da je riječ o projektu u koji će biti uloženo preko 50 miliona eura te da će na taj način Podgorica trajno riješiti problem u oblasti zaštite životne sredine.

“Na ovaj projekat je potrošeno već oko osam miliona eura”, zaključio je Vuković.