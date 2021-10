Sa vakcinalnih punktova do juče su povučene još 1.054 doze vakcina protiv korona virusa koje su proslijeđene barskoj firmi Hemosan, kazali su Pobjedi iz Montefarma.

Izvor: BOJANA CUPIC/Bojana Cupic

One će sa prethodnih 21.360 koje su povučene krajem prošlog mjeseca biti spaljene u specijalnim pećima u Beču, navodi Pobjeda.

Od strane javnih zdravstvenih ustanova, odnosno sa vakcinalnih punktova, kako su naveli iz Montefarma, povučena je vakcina Astra Zeneka u količini od 960 doza, zatim Sinofarm vakcine 23 doze i Sputnjik V - komponenta I u količini od 71 doze.

"Najveći broj doza koje su poslate na uništenje su isteklog roka, dok je jedan zanemarljiv broj rashodovan na vakcinalnim punktovima. Pojedine vrste vakcina su višedozne, vakcinacije su bile zakazane, građani se nijesu odazvali shodno dnevnom planu, pa su preostale doze morale biti rashodovane", kazali su Pobjedi iz te apotekarske ustanove.

Iz Montefarma su ranije za Pobjedu rekli da se vakcinama Fajzer rok produžio za tri mjeseca, te da u skladištu sa rokom do 31. decembra vakcine Comirnaty, priozvođača Pfizer-BioNTech ima 43.134 doze, a sa rokom do 31. januara 2022. još 21.060 doza. To praktično znači da će ovi rokovi biti korigovani na 31. mart i na 31. april.

Oni su naveli i da vakcina kineskog proizvođača Sinofarm na raspolaganju ima 200.000 doza sa rokom trajanja do 15. marta 2023. godine, a sa rokom do 29. maja 2023. ima još 24.750 doza istog proizvođača.

Uništenih 21.360 vakcina Astra Zeneka dobijeno je 10.000 putem donacije, a ostalih 11.360 preko Kovaks mehanizma.

"Preostalih 6.300 doza Astra Zeneke sa rokom 31. oktobra, kao i sve ostale sa istim rokom trajanja na vakcinalnim punktovima, biće na vrijeme povučene i tek tada će se znati konačan broj koji će ići u dalju, ustaljenu proceduru uništenja medicinskog otpada", kazali Pobjedi su iz Montefarma.

U Crnu Goru je od februara stiglo oko 820.000 doza vakcina protiv korona virusa, zaključuje Pobjeda.