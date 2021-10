Neće imati vode u periodu od 9 do 15 časova.

Potrošači iz Trga Božane Vučinić, Ulice Oktobarske revolucije (od raskrsnice sa Ulicom Kralja Nikole do raskrsnice sa Ulicom Bratstva i jedinstva), Ulice Bratstva i jedinistva (od raskrsnice sa Ulicom Oktobarske revolucije do raskrsnice sa Ulicom Pete proleterske) i Ulice Kralja Nikole (od raskrsnice sa Ulicom Oktobarske revolucije do raskrsnice sa Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog) će sjutra biti bez vode u periodu od 9 do 15 časova.