Gradonačelnik Budve Marko Carević zatražio je od v.d. vrhovnog državnog tužioca Dražena Burića da ispita sumnjivu državnu garanciju, koju je prije deceniju, suprotno zaključku Vlade, potpisao tadašnji minister finansija Igor Lukšić.

Izvor: Vlada Crne Gore

Njenim aktiviranjem je njemačko-austrijski koncerm WTE /EVN u decembru 2019. naplatio od države Crne Gore 29,3 miliona eura.

To piše u krivičnoj prijavi u koju su “Vijesti” imale uvid, koju je pravni tim koji je angažovao Carević podnio protiv organizovane kriminalne koju čine ovlašćeni predstavnici njemačke kompanije WTE, ali i za sada nepoznati opštinski funkcioneri koji su upravljali Opštinom Budva u periodu od 2009. do 2015. (kadrovi DPS I SDP), kao i nepozntih funkcionera u Vladi Crne Gore i Ministarstvu finansija u period od 2009. do 2020.

Ključni razlog podnošenja krivične prijave je to što je utvrđeno da je opštinska garancija iz aprila 2010. koju je potpisao tadašnji gradonačelnik, pokojni Rajko Kuljača, a kojom Njemci sada pred arbitražnim sudom u Frankfurtu traže isplatu 66 miliona eura, falsifikat, što su utvrdili grafolozi. Međutim, u krivičnoj prijavi, u koju su “Vijesti” imale uvid, od aktuelnog šefa crnogorskog tužilaštva traži se i da se ispita sumnjiva garancija koju je potpisao Lukšić, a zahvaljujući kojom su Njemci prije nego što su napustili postrojenje za tretman otpadnih voda, od države naplatili 29,3 miliona eura.

”Falsifikovana opštinska garancija je u direktnoj vezi sa državnom garancijom, potpisanom dana 16. marta 2010. godine od strane tadašnjeg ministra finansija Igora Lukšića, za koju takođe osnovano sumnjamo da nije dobila potrebnu saglasnost, odnosno da je suprotna zaključku i informacijama koje je tadašnja Vlada usvojila”, piše u krivičnoj prijavi, prenose Vijesti.

Ugovor o izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda u bečićkom naselju Vještice zaključen između Opštine i njemačke kompanije WTE, potpisan je u julu 2009. a potpis su tada stavili Kuljača i predstavnik njemačke kom panije WTE Rolf Šreder. Potpisivanju, koje je bilo upriličeno u bečićkom hotelu “Splendid” prisustvovao je Igor Lukšić, koji je tada bio potpredsjednik Vlade.

Postrojenje u Bečićima svečano je prije sedam godina otvorio tadašnji premijer Milo Đukanović. Međutim, projekat koga su opštinski čelnici i tadašnji premijer iz redova DPS proglasili najznačajnijim infrastrukturnim projektom metropole turizma, pretvorio se u najveću, još neistraženu, korupcionašku aferu budvanske kriminalne grupe koju je predvodio visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović.

Kako se navodi u krivičnoj prijavi, od Burića se traži da posebno obraditi opštinsku, a posebno državnu garanciju.

”WTE je 17. decembra 2009, dostavio Opštini Budva predloge više akata, među kojima je i predlog državne garancije, ugovor o kreditu... Ministarstvo finansija je 14. januara 2010. uputilo materijale Komisiji za ekonomsku politiku i finansije, a to tijelo je na sjednici održanoj 2. februara 2010. prihvatilo predloge Ministarstva i proslijedilo Vladi. Vlada Crne Gore je na sjednici 4. februara 2010. usvojila Informaciju o kreditnom aranžmanu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Budva s Predlogom ugovora o kreditu i Predlogom garancije Opštini Budva. Uvidom u predloženi i potpisani tekst, uočava se da se isti u bitnome razlikuju. Razlike su bitne, i što je najvažnije, potpisana garancija je u suprotnosti sa Zaključcima sa sjednice Vlade Crne Gore od 4. februara 2010. godine. Državna garancija je izdata suprotno Informaciji koja je usvojena na sjednici Vlade, da bi potom naplaćena u decembru 2019”, navodi se u prijavi prenose Vijesti.

Do januara 2020. postrojenjem je upravljao njemačko-austrijski koncern WTE/EVN, koji je nakon što je aktivirao državnu garanciju od 29,3 miliona eura, koju mu je isplatila Vlada Duška Markovića, napustio Crnu Goru, ostavljajući postrojenje u izuzetno lošem tehničkom stanju. Inostrana kompanija je u međuvremenu pokrenula arbitražni postupak pred Arbitražnim sudom u Parizu, odjeljenja u Frankfurtu, te zatražila naplatu 64.592738 eura po ugovoru o jemstvu/garancija koji je zaključen između te njemačke kompanije i tadašnjeg gradonačelnika Rajka Kuljače. Prije nekoliko mjeseci pokrenula je arbitražu i u Ženevi za naplatu 43 miliona eura.

Od VDT se traži da hitno djeluje i procesuira cijeli slučaj i podigne optužnice, čime bi se zaustavio arbitražni posatupak i spriječila njemačka kompanija da naplati gotovo stotinu miliona preko sumnjivih garancija.

Opština Budva od početka insistira da je riječ o korupciji, koju je i pred Specijalnim državnim tužilaštvom 2016. priznao tadašnji direktor “WTE otpadne vode” Ginter Faust, priznajući da je učestvovao u krađi tri miliona eura opštinskog novca, koje su napumpavanjem faktura za radove na izgradnji postrojenja, preusmjerili za vraćanje privatnih dugova Marovića. To su priznali i sam Marović, te bivši gradonačelnici Kuljača i Lazar Rađenović, kao i direktor firme Biochem industries Stjepan Skočajić (skiper na Marovićevoj jahti), preko čije firme je išla transakcija.