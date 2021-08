Nije precizirano kada bi ta vakcinacija mogla da počne.

Treća doza vakcine protiv koronavirusa zasad se preporučuje samo kod klinički izuzetno osjetljivih, odnosno ranjivih lica, koja najmanje dva mjeseca nakon druge doze vakcine nisu razvila antitjela. To je preporuka Instituta za javno zdravlje (IJZ). Institut, međutim, još nije saopštio i kada će početi primjena te preporuke.

Gostujući u “Bojama jutra”, direktor IJZ Igor Galić rekao je prije dva dana da se treća doza, ako bude primijenjena, daje šest mjeseci nakon kompletne imunizacije.

Vakcinacija protiv koronavirusa u Crnoj Gori počela je 20. februara, kada je data vakcina proizvođača Sputnjik V.

Iz IJZ su 10. avgusta objavili saopštenje o novim preporukama u odnosu na vakcinaciju protiv kovida-19, u vezi sa vakcinacijom trudnica i dojilja, ali i u vezi sa davanjem treće doze vakcine. Primjena preporuka, međutim, u međuvremenu nije počela, a iz IJZ nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” i kada se može očekivati.

U susjednoj Srbiji, vakcinisanje trećom dozom počelo je 17. avgusta. U Hrvatskoj, prema najavama, treću dozu za ranjive kategorije preporučuju osam do 12 mjeseci nakon primljene druge doze. U svijetu, sa davanjem treće doze još u julu su započeli u Izraelu, gdje treću vakcinu protiv kovida-19 primaju osobe preko 50 godina starosti. U Njemačkoj, dodatnu, takozvanu buster dozu biće moguće primiti od 1. septembra, u Sjedinjenim Američkim Državama dvadeset dana kasnije...

”Na osnovu stavova nacionalnog Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju (NITAG), donesene su nove preporuke za vakcinaciju protiv kovida-19 koje se odnose na vakcinaciju trudnica i dojilja, vakcinaciju djece, kombinovanje vakcina Astra Zeneka i Fajzer u izuzetnim slučajevima, kao i postupku uvođenja treće doze vakcine zasada isključivo kod klinički izuzetno osjetljivih/ranjivih osoba koje nisu razvile antitijela nakon vakcinacije”, piše, pored ostalog, u saopštenju IJZ od 10. avgusta.

”Pratimo situaciju, s obzirom na to da su države regiona uvele treću dozu kao obaveznu, čekamo stav NITAG-a i spram toga ćemo da se postavimo. Te vakcine, ukoliko budu korišćene, nakon šest mjeseci se daju”, rekao je Galić u “Bojama jutra”.

Stanja od kojih se preporučuje analiza antitijela su primaoci transplantacija čvrstih organa, osobe sa određenim vrstama malignih neoplazmi, ljudi s malignom neoplazmom koji su podvrgnuti aktivnoj hemoterapiji, ljudi s malignom neoplazmom pluća koji su na radikalnoj radioterapiji, ljudi s malignim neoplazmama krvi ili koštane srži poput leukemije, limfoma ili mijeloma koji su u bilo kojoj fazi liječenja, ljudi koji su na imunoterapiji ili drugoj vrsti kontinuiranog tretmana antitijelima u cilju liječenja maligne neoplazme. Analiza antitijela preporučuje se i kod osoba koje imaju druge oblike ciljanih tretmana za maligne neoplazme, a koji mogu uticati na imuni sistem, poput inhibitora protein kinaze ili PARP inhibitora.

Dodatno, kako su saopštili iz IJZ, analiza antijela preporučuje se kod osoba koje su imale transplantaciju koštane srži ili matičnih ćelija u posljednjih šest mjeseci ili koji još uzimaju/primaju imunosupresionu terapiju, kod osoba sa teškim respiratornim stanjima, uključujući cističnu fibrozu, tešku astmu i tešku hroničnu opstruktivnu bolest pluća (HOBP), osoba sa rijetkim bolestima koje značajno povećavaju rizik od infekcija (teška kombinovana imunodeficijencija, homozigotne bolesti srpastih ćelija), kod osoba na imunosupresivnoj terapiji koja je dovoljno snažna da značajno povećava rizik od infekcije, osoba koje imaju problema sa slezinom, odraslim osobama sa Daunovim sindromom, koje su na dijalizi ili imaju hroničnu bolest bubrega (stadijum 5), te trudnicama sa značajnim srčanim bolestima, bilo da su urođene ili stečene...

”Osobama koje pripadaju navedenim grupama, preporučuje se da urade analizu antitjela na SARS-CoV-2, najranije dva mjeseca nakon druge doze vakcine. Ukoliko se nalazom antitijela utvrdi da nije došlo do serokonverzije, tj. da je rezultat negativan, takvim licima će se ponuditi treća doza vakcine i da to bude mRNA vakcina (Fajzer), jer su prema do sada dostupnim dokazima najimunogenije. Ukoliko se kod ovih osoba utvrdi serokonverzija, ali je titar antitjela nizak, ovim osobama se može ponuditi da izaberu da kao treću dozu prime vakcinu istog proizvođača, ili nezavisno od toga da to bude mRNA vakcina”, kazali su iz Instituta.

IJZ će, kako su dodali, u saradnji sa domovima zdravlja, napraviti plan uzimanja uzoraka krvi za analizu i definisati postupak testiranja.

”Nakon pristizanja rezultata definisaće se postupak vakcinisanja osoba koje spadaju u rizične grupe u slučajevima gdje se procijeni da je to potrebno”, kazali su iz IJZ 10. avgusta i dodali da će Institut i lokalni domovi zdravlja o početku i načinu primjenjivanja te preporuke građane blagovremeno informisati.

”Testiranje na antitijela i nakon toga vakcinacija trećom dozom vakcine kod osoba koje nemaju razvijena antitijela preporučeno je samo i isključivo za precizno definisana stanja”, poručili su iz IJZ.