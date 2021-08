Paradajz turizam tema je koja svakog ljeta veoma lako posvađa Crnogorce, a evo kako srpski građani to objašnjavaju.

Takozvani paradajz turizam tema je koja je popularna svakog ljeta. Iako se termin paradajz turisti obično odnosi na one koji nose hranu za sve vrijeme boravka na moru (ili barem veći dio), izgleda da svako ima svoju definiciju tog pojma.

Ljudi to uglavnom rade jer nemaju novca za svakodnevne obroke po hotelima i restoranima, i u tome nema ništa loše, svako ljetuje onako kako želi i kako sebi može da priušti.

Međutim, svake godine se nađu i oni koji imaju nešto protiv paradajz turista, a zbog toga je izbila i svađa na Facebook grupi Grčka info, kada je jedna žena upitala ostale "šta je za vas paradajz turista?".

"Šta je za vas PARADAJS TURISTA? Često se diskutuje na ovu temu, ali sam shvatila da ljudi različito doživljavaju i različito definišu ovaj tip turista. Koje je vaše mišljenje?

Za mene su to prije svega oni koji nemaju elementarnu kulturu i vaspitanje - ne poštuju mjesto i pravila ponašanja mjesta na koje su došli. Često dolaze čoporativno i ponašaju se kao da su sami na plaži, ne poštuju ljude oko sebe, nabiju vam peškir pored glave, viču, dovikuju se, često bazde na znoj, stvaraju atmosferu buvlje pijace, non-stop nešto kod njih šuška i iz kesetina i alu folija vade hrane i piće, slivaju im se breskve i druga hrana niz brade, prave đubre, bacaju otpatke i pikavce po plaži, često puštaju svuju po pravilu primitivnu muziku, prave haos na parkingu parkirajući se na mjesta gdje nije dozvoljeno itd itd", napisala je ona.

Tema je za vrlo kratko vrijeme privukla veliki broj komentara, više od 200, a neke je iznerviralo govorenje o paradajz turistima u negativnom kontekstu.

"Paradajz turista nosi hranu od kuće, a na moru kupuje samo paradajz i hljeb. Ne jedu po restoranima, nego u apartmanu. Sam izraz nema nikakve veze sa ponašanjem i (ne)vaspitanjem. Skorojevići cesto koriste taj izraz da bi nekoga ponizili što ima manje novca od njih", jedan je od komentara na ovoj stranici.

"Paradajz turista je izraz nastao još krajem sedamdesetih zbog ljudi koji su na ljetovanje uglavnom po apartmanima, ali i na kampovanje, vukli po džak i više paradajza a i krompira i luka, jer je u Hrvatskoj sve to bilo 2-3 puta skuplje", pojasnio je neko.

Jedna djevojka napisala je da poznaje ljude koji su za deset dana ljetovanja potrošili manje od 20 eura.

"Ja poznajem ljude koji za deset dana boravka na moru nisu potrošili ni 20e, ali bukvalno. Ponijeli su sa sobom 30 obroka, za 10 dana po tri", dodajući da nema ništa protiv toga.

I dok je bilo nekih koji su kritikovali "paradajz turiste", mnoge je iznerviralo ponižavanje ljudi i stali su u njihovu odbranu.

"Svako ljetuje kako može i kako hoće i mislim da je bezobrazno komentarisati takve komentare bolje tako nego nikako, a obično tako komentarišu oni koji nisu nikad ni vidjeli more osim na TV ili na ovoj grupi".

"Da li se osjećate moćno kada druge omalovažavate? Mislite li da ste nešto posebno ako ne ljetujete u čoporima i hranite se isključivo u restoranima? Zašto bi nekog uopšte bilo briga kako drugi idu na ljetovanje? A da malo gleda svako sebe i svoj džep?"

"Auuu, bogme vruća tema! Sama brzina gomilanja naših komentara govori o nama koliko smo osjetljivi na pitanje sopstvenog imidža koji svako od nas gaji".

Neki ističu da su protiv bacanja đubreta po plaži i sličnih stvari, a ko šta i kako jede, lično je njihova stvar.

"Poštujem samo one koji idu na more za odmor, uživanje na suncu, vodi i plažama, u miru, odmori, a ne u hrani, piću, barovima i slično, to ima i kod kuće. Malograđanin je onaj ko razmišlja za druge, šta jedu, da li troše, kako provode svoj odmor", pojasnio je jedan gospodin.

"Svako ide na letovanje i ponaša se po svojim mogućnostima, dubini svog džepa. Što se tiče ponašanja na plaži, to se nosi iz kuće i zavisi od opšte kulture... neko jede na plaži non stop, neki ljudi ne, tu ima milion pitanja i odgovora.. kad sam lično na plaži samo mi treba mir, sunce i voda.. išla sam i u kampovima i pun pansion apartmani, ali ako imaš kulturu, imaš je svuda, ako je nemaš, nemaš je nigdje".

Jedna gospođa zapušila je usta svima koji imaju nešto protiv onih koji ljetuju na ovaj način.

"Bogu hvala, pa ta kategorija kojoj se većina podsmijava, ima svoju hranu, od šunke i pečenice, preko paradajza. Uglavnom to sami gaje, znaju da je njihovo, domaće, s ljubavlju gajeno i ubrano djeci svježe. Njihova djeca vole more isto koliko i moja, vjerovatno i više, jer im se ne podrazumijeva. Mojima je to nešto normalno. Zato oni uživaju, raduju se svakom danu na plaži, na moru, sa ljudima koji su im dragi. I zamislite, sram ih bilo, da nemaju toliko novca, da djeci kupe i sladoled i giros, kako neko prepriča scenu!!!!

Kako vas nije sramota da komentarišete?!?! Dokle?! Mislite da paradajz turista ne bi znao da izvede porodicu u fensi restoran i potroši 200 eura za obrok?!?! Znao bi, ali nema!!!! Ali je zato njegovo dijete srećnije, zadovoljnije i zdravije. Nije bahato, i ne pravi scene ako mu se za 18. rođendan ne kupi barem BMW", poručila im je.