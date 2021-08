Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend i tokom naredne nedjelje

U Crnoj Gori za dane vikenda pretežno sunčano i veoma toplo.



Vjetar dominantno sjevernih smjerova, slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, prvenstveno u noćnim i jutarnjim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.



Tokom naredne nedjelje možemo očekivati blagi pad temperatura. Uslova z akišu biće na krajnjem sjeveru zemlje.



Do kraja mjeseca, prema dugoročnoj prognozi, bez tropskih dana i sa znatno nižim temperaturama.