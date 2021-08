Svi građani stariji od 50 godina, vakcinisani prvom dozom vakcine tokom jula, do 18. jula mogu da se prijave za turistički vaučer na broj 1717, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

“Call centar je dostupan građanima radnim danima od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati. Zbog velikog broja zainteresovanih građana koji pozivaju ovaj broj, kapaciteti Call centra su prošireni, a produžen je i rok za prijavu do 18. avgusta”, saopšteno je iz tog Vladinog resora.