Fondacija “I ja imam pravo da budem mama” pripremila je u konsultaciji sa stručnjacima Evropske unije predlog izmjena Zakona o liječenju neplodnosti za ljudsku reprodukciju o kojem će konačnu riječ dati nadležni u narednom periodu, pišu Dnevne novine.

Predlog između ostalog podrazumijeva da starosna granica žena kojima su obezbijeđena tri pokušaja vantjelesne oplodnje na teret države bude pomjerena sa trenutnih 44 na maksimalno 55 godina, kao u Evropi.

Direktorica i vlasnica Fondacije Žana Mihaljević kazala je Dnevnim novinama da će se u predlogu izmjena naći i doniranje polnih ćelija i embriona, starosna granica liječenja žena i muškaraca u reproduktivnoj dobi, surogat majčinstvo, liječenje matičnim ćelijama, te uticaj korona virusa na ljudsku reprodukciju.

“To su samo neke od 20 oblasti koje će se naći u predlogu izmjena Zakona o liječenju neplodnosti za ljudsku reprodukciju, a samim tim i prvi put u zakonskoj legislativi Crne Gore”, kazala je Mihaljević.

Predlog je, kako navodi, sačinila uz stručnu pomoć i preporuke Evropske unije (EU) i evropskih udruženja za ljudsku reprodukciju. Mihaljević objašnjava da za svaku od navedenih oblasti treba postaviti pravnu osnovu i o svakoj ponaosob raspravljati u Skupštini kako bi se definisali članovi.

“U saradnji sa potpredsjednicom Skupštine Brankom Bošnjak, koja je brižno prišla problemima ljudi koji žele voditi računa o svojoj plodnosti i pružila pomoć u što bržoj i efikasnijoj izmjeni i primjeni legislative u Cmoj Gori po pitanju neplodnosti, planirano je organizovanje posebnog tima i odbora kako bi se zajedno sa Skupštinom Crne Gore, Ženskim klubom, svim resornim ministarstvima i odborima postavili temelji kvalitetnog zakona koji Crna Gora može da obezbijedi svojim građanima”, istakla je Mihaljević.

Predlog Fondacije će, kako je kazala, biti i da žene koje planiraju van tjelesnu oplodnju imaju pravo na tri pokušaja kao i do sada, ali da se starosna granica pomjeri sa trenutnih 44 godine. Predlog Fondacije je da to bude od49 do 55 godina, kao što je slučaj uEvropi. Ipak, naglašava da će to biti ostavljeno timu medicinskih stručnjaka da odluči.

“Briga o potomstvu i liječenje građana koji se susrijeću sa bolešću neplodnosti i dobrobit djece je naš zajednički cilj. Pod sloganom Fondacije ‘Zajedno na putu do beba’ od septembra pokrećemo i SMS donacije parovima i singl osobama kako bismo zajedno pružili finansijsku pomoć u liječenju. Do kraja godine planiran je i prvi nacionalni festival u Cmoj Gori”, poručila je Mihaljević

ABAZOVIĆ ĆE ODGOVARATI NA PITANJA O REPRODUKCIJI

Mihaljević je kazala da je u toku izrada besplatne aplikacije “Briga o plodnosti i roditeljstvu u Crnoj Gori” i najavila da će dr Džihan Abazović na Facebook stranici Fondacije odgovarati na pitanja o reproduktivnom zdravlju.

“Pozivamo građane cijele Crne Gore da postavljaju pitanja vezana za ljudsku reprodukciju i liječenje neplodnosti na društvenim mrežama Fondacije, gdje će svjetski tim stručnjaka na čelu sa dr Džihanom Abazovićem odgovarati na njih i pružiti crnogorskom narodu besplatnu pomoć u rješavanju individualnih problema i slučajeva”, rekla je Mihaljević.