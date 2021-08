Specijalno električno vozilo "Komšo", za prevoz starijih Podgoričana, uskoro će se naći na ulicama glavnom grada, saopštio je gradonačelnik Ivan Vuković.

Izvor: Glavni grad Podgorica

U gradu su označena stajališta i postavljene klupe na trasi kojom će se kretati "Komšo", a na ulicama će se naći po završetku procedure registracije.

Vozilo će se kretati svakog radnog dana, s polascima na sat vremena od osam sati.

"‘Komšo’ će kretati od zgrade Parlamenta Glavnog grada, do CNPa, zgrade Hitne pomoći/Fonda zdravstva, Fonda PIO, pa Ulicom slobode i Miljana Vukova do doma zdravlja ‘Nova Varoš’, a potom i do Ulice Vuka Karadžića u kojoj se nalazi više sekreterijata i Uprava prihoda Glavnog grada, i nazad, Ulicom Novaka Miloševa/Vučedolskom, do krajnje/početne stanice", napisao je Vuković na Facebook-u.

"Brinemo o našim starijim sugradjanima i čuvamo životnu sredinu", poručio je gradonačelnik.