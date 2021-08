Evo kakvo nas vrijeme očekuje tokom naredne nedjelje

U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 40 stepeni.



U ponedjeljak pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.



Tokom naredne nedjelje, počev od utorka, prema najavama meteorologa, temperature će se biti niže za oko 5 stepeni.