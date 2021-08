Skupština Crne Gore bi za članove Tužilačkog savjeta (TS) iz reda uglednih pravnika trebalo da imenuje advokate Sinišu Gazivodu, Miloša Vuksanovića i Filipa Jovovića, pišu Vijesti.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako Vijesti saznaju, oko ta tri kandidata postoji saglasnost većine članova vladajućih partija u Odboru za politički sistem, upravu i pravosuđe, koji treba da utvrdi predlog kandidata za TS i dostavi ih Skupštini na glasanje. Većina partija vlasti bila je da se sjednica Skupštine održi danas i čekao se stav Demokrata.

Vijesti podjsećaju da su ranije danas objavile da predstavnici parlamentarne većine nisu sinoć uspjeli da postignu dogovor oko konačne liste kandidata za članove Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Demokratama je sporan četvrti kandidata iz reda uglednih pravnika, jer je Demokratski front tražio da se imenuje Nikola Bulatović, koji je bio njihov partijski advokat. Bulatović je bio branilac jednog od lidera DF-a, Andrije Mandića tokom suđenja za “Državni udar”, a zastupao je i Slavena Radunovića.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, ni GP URA ne odgovara kandidat Bulatović, međutim, ne žele da se zbog jednog kandidata ne izabere Tužilački savjet i ne krenu promjene u tužilaštvu.

Demokrate su saopštile da niko nema pravo da sa jednim pojedincem, kako god se on zvao, ucjenjuje izbor kompletnog sastava Tužilačkog savjeta i da “njegovim beskrupuloznim nametanjem blokira formiranje Tužilačkog savjeta”. Poručili su da, ne samo da ne mogu, nego da nikad neće dići ruku za bilo čijeg partijskog kandidata u Tužilačkom savjetu i na čelu Državne izborne komisije (DIK), navode vijesti.

”Ako DF kaže, citiramo: ‘Ili će biti naš partijski advokat, Nikola Bulatović, član Tužilačkog savjeta, ili neće niko biti’, to je direktno razbijanje dogovora političkih aktera. Ako predstavnik DF kaže: ‘meni niko nije zamisliv kao član Tužilačkog savjeta, ako to nije i Nikola Bulatović, jer bez Nikole Bulatovića taj Tužilački savjet nema ni funkciju ni smisao’, onda to znači da se želi samo partijski obojiti Tužilački savjet, spriječiti dogovor i konsenzus i zaustaviti država na putu evropskih integracija”, istakli su juče u zajedničkom saopštenju šef Odbora za politički sistem, upravu i pravosuđe Momo Koprivica i šef kluba poslanika Demokrata Boris Bogdanović.

Izmjenama Zakona o državnom tužilaštvu predviđeno je da Tužilački savjet ima 11 članova. Pet članova je iz redova tužilaca i pet uglednih pravnika, što uključuje i jednog predstavnika NVO, te jednog predstavnika Ministarstva pravde.

Na konkurs za četiri mjesta iz reda uglednih pravnika, koji je trajao do 1. jula, javilo se 16 kandidata. Pred Odborom su saslušani Marica Babović, Danijela Bulatović, Nikola Bulatović, Nevenka Božović Jovović, Miloš Vuksanović, Siniša Gazivoda, Balša Dragović, Borivoje Đukanović, Maja Zeković, Filip Jovović, Dalibor Kavarić, Elvis Duraković, Nikola Medojević, Zdenka Perović, Jovan Poleksić i Savo Šofranac. Kandidature su povukli Balša Dragović, Nikola Medojević i Zdenka Perović.

Za mjesto u TS iz reda uglednih pravnika iz civilnog sektora prijavili su se predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, Stevo Muk i viša pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje (CGO) Snežana Kaluđerović.

Pravnike i predstavnika Ministarstva pravde bira Skupština prostom većinom. Konferencija državnih tužilaca, na kojoj će se birati članovi TS-a iz reda tužilaca, zakazana je za 3. avgust.

Poslanici SNP-a i Demokratskog fronta podnijeli su ranije juče predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću inicijativu da se danas održi sjednica parlamenta i izabere novi Tužilački savjet.

Iz SNP-a i DF-a su saopštili da je njihovim zahtjevom ispunjen uslov da sazivanje sjednice traži 1/3 poslanika.

”Podsjećamo da članom 85 Poslovnika Skupštine Crne Gore postoji mogućnost za zakazivanje sjednice u ovom roku. Naš zahtjev ne sprečava predsjednika Skupštine da predloži druge tačke dnevnog reda. Poznato je da u ponoć 31. jula, ističe redovno zasjedanje, te da propuštanje ovog roka, sjednicu ne bi mogli da održimo prije 16. avgusta, čime bi omogućili da se dovrši proces opstrukcija starog -Tužilačkog savjeta i da se stvore nove prepreke za promjene u Tužilaštvu”, piše u zahtjevu.

Zahtjev su potpisali poslanici SNP-a Vladimir Joković, Dragan Ivanović, Danijela Đurović, Dragan Vukić i Milosava Paunović, kao i poslanici DF-a Slaven Radunović, Simonida Kordić, Strahinja Bulajić, Jovan Vučurović, Jelena Božović, Radoš Zečević, Milo Božović, Milan Knežević, Milun Zogović, Predrag Bulatović, Maja Vukićević, Dragan Bojović, Vladimir Dobričanin (Ujedinjena Crna Gora), Maksim Vučinić (Radnička partija), Dejan Đurović i Nataša Jevrić, ističu Vijesti.

I iz Građanskog pokreta URA su juče pozvali sve poslanike u Skupštini da se bez bilo kakvih odlaganja izaberu kandidati za TS. Saopštili su da je izbor novog Tužilačkog savjeta (TS) do kraja redovnog zasjedanja Skupštine 31. jula od presudnog značaja za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Iz GP URA su ocijenili da će svako ko opstruira taj izbor, svjesno ili nesvjesno “dati kiseonik organizovanim kriminalnim grupama”, a time raditi direktno na štetu interesa građana Crne Gore i u korist kriminalnih centara moći.

”Izborom novog TS do kraja redovnog zasjedanja 31. jula ispoštovaćemo rok koji je propisao novi Zakon o državnom tužilaštvu i započeti najvažniji proces reforme crnogorskog tužilaštva, koja je osnovni preduslov za isporučivanje konkretnih rezultata i toliko neophodne pravde u Crnoj Gori. Ukoliko nekome padne na pamet da opstruira taj izbor, time će direktno raditi protiv evropske perspektive Crne Gore i zatvaranja poglavlja 23 i 24, ali i u korist organizovanog kriminala”, saopšteno je iz GP URA.

Namjera nove vlasti je da promjenama u sastavu TS otvori put za smjenu v. d. VDT-a Dražena Burića i razrješenje glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića jer je nova vlast nezadovoljna rezultatima rada Tužilaštva smatrajući da je selektivno radilo posao i da je pod političkim uticajem bivše vlasti, naglašavaju Vijesti.

Predlog da Burić bude VDT dostavljen parlamentu

Tužilački savjet dostavio je juče crnogorskom parlamentu predlog da se za vrhovnog državnog tužioca (VDT) izabere Dražen Burić.

Savjet je to predložio na osnovu mišljenja proširene sjednice VDT-a o prijavljenim kandidatima i obavljenog intervjua sa njima.

Pored Burića, zakonske uslove za funkciju VDT-a su ispunili pravnik iz Berana, Vladimir Delević, advokat sa Cetinja, Aleksandar Kovačević i sudija u podgoričkom Višem sudu Suzana Mugoša, zaključuju Vijesti.