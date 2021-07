Ugostitelji Crne Gore najavljuju da će danas pozvati nadležne da izmijene mjere donijete u cilju sprječavanja širenja koronavirusa.

Kažu da svjedočimo najvećoj diskriminaciji ugostitelja do sad i da im se oduzimaju sva Ustavom zagarantovana prava.

“Čekaćemo do ponedjeljka, do 15 časova, da revidiraju mjere, ukoliko ne učine to – protestovaćemo, kako nam i zakon omogućava”, navode ugostitelji i poručuju “dosta je bilo”.

Podsjećamo, ulazak u unutrašnjost kafića, klubova i diskoteka, prema novim mjerama, biće moguć samo za osobe koje posjeduju dokument da je osoba u cjelosti vakcinisana ili da je primila prvu dozu, da posjeduje negativan PCR test, ne starijem od 72 sata, dokaz da je osoba preboljela Kovid-19 infekciju i dokaz o negativnom brzom antigenskom testu, ne starijem od 48 sati, saopštio je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Nove mjere, kako je saopšteno, važe od juče do 20. avgusta.