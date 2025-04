Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, ulica Đura Cagorovića, naselje iza mjesne zajednice u Zagoriču, ulica Sednjoškolska i Radnička, Cerovice, ulica Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića, dio Donje Gorice uz Sitnicu.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Beglaka oko kružnog.

Tuzi

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Tuzi prema Rokšpedu.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Veljeg Brda.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do.

– u terminu od 09 do 11 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađ.

– u terminu od 11:15 do 13 sati: Donji Kraj, naselje oko Stadiona, Naselje 4. jul, Gipos, dio Konga, Sandin Vrh i Bajice, Dubovik, Petrov Do i Milijevići, Gnjijevi Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Lukova, dio Laza, hotel Onogošt, Ul. Njegoševa, Ul. V Proleterska, Ul. Radoja Dakića, dio ul. Serdara Šćepana, Robna kuća Nikšićanka, Opština Nikšić.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Mratinja.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača u blizini Hotela Biserana obala.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio potrošača ulice Nikole Lekića, dio potrošača ulice Ompladinska, OŠ Anto Đedović, potrošači oko OŠ Anto Đedović, potrošači na području Veljeg Sela.

Budva

– u terminu od 09 do 10 sati: Dio naselja : REŽEVIĆI, DROBNIĆI, SMOKOV VIJENAC .

– u terminu od 10 do 11:30 sati: KUŠNEROV JURIJ PETROVIČ vila.

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Dio naselja : REŽEVIĆI, DROBNIĆI, SMOKOV VIJENAC .

– u terminu od 12:30 do 13:30 sati: Dio naselja : RIJEKA REŽEVIĆA.

– u terminu od 13:30 do 14 sati: Dio naselja : RIJEKA REŽEVIĆA.

– u terminu od 14 do 15 sati: Dio naselja : REŽEVIĆI, KRSTAC, SKOČI ĐEVOJKA .

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: područje Pinješa kod Vojnih Zgrada, dio Donjeg Štoja: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska i Rožajska ulica.

Tivat

– u terminu od 11:30 do 13 sati: Industrijska zona Račica, Vrijes, Rahovići, Mihova Glavica, Dumidran, Kava, Gradiošnica, Ciglana, Ostrvo Cvijeća, Brda, Solila, Obala Đuraševića, Meštrovića Peć, Dubravčevina, Kaluđerovina, PPOP.

Kotor

– u terminu od 09 do 15 sati: Risan-područje oko stare fabrike Ljekobilje i Bujevina-dio pootrošača.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 08:30 sati: zgrade Pošte i Opštine i područje oko njih, Trg Maršala Tita, Srbina-područje oko stare škole – kratkotrajni prekidi u naznačenom periodu.

– u terminu od 08 do 16 sati: Zgrade Crveni Krst.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće, Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca i dio Šekulara.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Strojtanica.

– u terminu od 09 do 14 sati: Ulica Muniba Kučevića, Osnovni i Viši Sud, Dom Kulture, naselje oko hotela ‘Franca’, Grančarevo, Ujniče.

– u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje, Ivanje, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo, Ravna rijeka, Sutivan, Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Lozna – Sajkovac

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Žirci, Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Mujića Rečine.

– u terminu od 09 do 16 sati: Manastir Morača, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Dragovića polje, Dugi laz, Vočje, Osreci, Starče, Svrke, Redice, Ljevišta, Bojići, Vrujca, Ravni, Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Donji Lepenac, Pržišta, Juškovića potok, Osredine, Paćice, Rudnica, Gornji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kalica.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: sela Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh).

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mašnica.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Bukovica-Zaseok Binjoše.

Iz CEDIS-a napominju da se navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz te kompanije.