Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore (SUPCG) poslao je 7. februara Vladi Crne Gore i pemijeru Milojku Spajiću svoju Odluku, koja se odnosi na ispunjenje sedam zahtjeva.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

“Ukoliko se do 20. februara od strane Vlade ne započnu razgovori povodom ispunjavanja postavljenih zahtjeva, biće organizovani protesti, gdje će prvi biti održan ispred zgrade Vladžže sjutra 6. marta u 15 i 30 časova. Ukoliko ni tada ne bude pozitivnog odgovora, naredni protest zakazan je za ponedeljak 17. marta u 15 i 30 časova takođe ispred zgrade Vlade. Nakon toga javnost će biti obavještena o terminu trećeg, zatim četvrtog i narednih protesta dok se ne ispune zahtjevi”, saopšteno je iz SUPCG, kako prenosi CDM.

Saopštenje SUPCG sa nabrojanim zahtjevima prenosimo integralno:

“1. Hitno potpisivanje usaglašenog Aneksa Ugovora Stambene zadruge „Odgovornost“, konstituisanje njenih organa i otpočinjanje rada, kako bi zaposleni konačno dobili priliku za rješavanje stambenog pitanja.

2. Pokretanje pregovora o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora, s ciljem povećanja koeficijenata složenosti poslova za 10% u 2024. i dodatnih 10% u 2025. godini.

3. Povlačenje Predloga Zakona o zaradama, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o lokalnim službenicima i funkcionerima, obavezno učestvovanje svih predstavnika reprezetativnih granskih sindikata u radnoj grupi za izradu Zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavačkih udruženja, kao i usvajanje rješenja koja su usaglašena kroz sve radne grupe, uz punu transparentnost i eliminaciju autokratskog pristupa u donošenju odluka.

4. Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini i Zakona o zaštiti potrošača, s ciljem regulisanja marži na domaćem tržištu i zaštite ekonomske stabilnosti građana.

5. Izmjena Zakona o štrajku, kako bi se zaposlenima u Crnoj Gori omogućilo pravo na štrajk koje im je trenutnim zakonskim rješenjem uskraćeno.

6. Smjena ministarke rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naide Nišić, zbog nezakonitog djelovanja i niza drugih nepravilnosti u radu.

7. Uvođenje sedmočasovnog radnog vremena, u skladu s modernim standardima rada i zaštitom prava zaposlenih, kao i javno datim obećanjem.

Pored degradiranih malih plata, krucijalan zahtjev i problem za sve zaposlene u javnoj upravi je riješavanje stambene problematike. Sindikat uprave i pravosuđa je potpisao sa Vladom Ugovor o osnivanju Stambene zadruge Odgovornost, potpisan je Sporazum o godišnjem finansiranju Stambene zadruge, gdje se njen način budućeg funkcionisanja u potpunosti razlikuje od modela rada postojećih stambenih zadruga.

Nije nam poznat razlog zašto Vlada kao osnivač opstruira konstituisanje i početak rada Stambene zadruge Odgovornost, jer kroz istu Vlada ima mogućnost da rješi i svoje potrebe za stambenim jedinicima i poslovnim prostorima, ali pretpostavljamo da je u pitanju politički projekat poznat kao Velje brdo, gdje se zbog uskih partijskih interesa i političkih poena otvoreno ugrožava najbrži i najisplativiji način rješavanja stambenih potreba za sve zaposlene u javnoj upravi i pravosuđu u svakom gradu Crne Gore.

Da li je Velje brdo imaginaran projekat ili nije, nas to ne interesuje, nas interesuje poštovanje potpisanih akata, gdje ističemo, Vlada će morati u najskorijem periodu prekinuti sa ignorisanjem, jer naredni korak je procesni epilog koji će sa sobom neupitno donijeti pojedinačnu odgovornost onih kojih su donijeli odluku o opstruiranju početka rada Stambene zadruge.

Zahtjev za obavezujućom izmjenom Granskog kolektivnog ugovora u smislu uslovnog uvećanja koeficijenata od po 10% za 2024 i 2025.godinu i nije toliko za isticanje koliko je važno istaknuti da su nam svima obećali uvećanje plata za 25%, a dobili smo uvećanje od 5%, gdje su jednom gimnastikom konvertovali naših 5% dijela bruto zarade prema PIO u neto dio plate, a mi u javnoj upravi u prosjeku dobili uvećanje od 40 eura. Ovo uvećanje je u mjesec dana izgubljeno kroz inflaciju, a nama će buduće penzije na račun kumulativnog proračuna biti manje za oko 25% za svaku buduću ostvarenu radnu penzionu godinu.

Svaka odgovorna Vlada je u obavezi da i bez propisanih normi kao što je naš Granski kolektivni ugovor, usklađuje ili uvećava zarade sa postojećim rastom cijena, odnosno inflacijom i kupovnom moći.

Kao legitimni zastupnici radnika nećemo da ćutimo zato što je trenutna ekonomska situacija koja je rezultat određenih loših projekata, dovedena do veoma kritičnog nivoa, gdje se moraju kroz žrtvu plata radnika pokrivati razni deficiti i loši prilivi u državnu kasu. Javno novca nema za uvećanje zarada, a svjedoci smo raskalašnog života donosilaca odluka, odluka da funkcionerima ili sami sebi uvećaju zarade, da zbog podjele političkog kolača dodatno proširuju državni aparat i zapošljavaju nove politički podobne osobe, da koriste 5000 službenih vozila i gorivo u neograničenim količinama, ogromnih troškova reprezentacija, bespotrebnih troškova službenih putovanja u zemlji i po bijelom svijetu, nagrada i dnevnica i još mnogih drugih primjera suprotno predizbornim obećanjima.

Posebno moramo istaći selektivnost i nejednak odnos Vlade i vladajuće većine prema zaposlenima u javnom sektoru.

Prema istovjetnom pravnom osnovu ili čak povoljnijem prema nama, Vlada je naravno zasluženo uvećala zarade radnicima prosvjete koji sada imaju najmanje 150 eura veću platu od nas, zatim svo vrijeme Vlada i poslanici izdvojili su radnike Skupštine Crne Gore koji su kao i mi državni službenici i namještenici, sa koeficijentima, odnosno većom platom u odnosu na nas za najmanje 200 eura: povećali su plate vojsci, ubrzo će socijali, zdravstveni radnici istih nivoa obrazovanja kao naši zaposleni već godinama imaju značajno veće zarade, funkcioneri će veoma brzo sebi zasluženo ili ne uvećati zarade za najmanje 30% itd.

Lako je zaključiti da javna uprava i pravosuđe kao najmnogoljudnjija djelatnost im predstavlja veliki izdatak, te samo iz tog razloga, svakodnevno stigmatizovana javna uprava, ona bez koje država ne može da funkcioniše niti da postoji, predstavlja teret. Pominjanje optimizacije i otpuštanje 20% zaposlenih u javnoj upravi je samo jedan promotivan i potpuno neutemeljen medijski balon. Centralni nivo i pored onih brojnih političkih novih zapošljavanja je u deficitu, dok se na lokalnom nivou možda može nešto tako tvrditi, ali u malom broju opština. Javno i otvoreno smo predložili predstavnicima vlasti da se slažemo sa optimizacijom, da zajedno kako nalažu propisi detektujemo sve one nestručne, neradnike, one koji godinama ne dolaze na posao i one koji rade razne zloupotrebe i nezakonitosti.

Bojimo se da do toga neće doći, jer isti oni to ne žele, a jedan od razloga je što bi se tu profilisali upravo partijski kadrovi, loši kadrovi koji su primarno na odgovornim pozicijama. Uvijek je politička i svaka druga žrtva bio onaj vrijedni i marljivi radnik izvršilac, dok su se funkcioneri principom partijskih prelijetanja kontinuirano zadržavali ili čak napredovali na pozicijama u državnoj upravi. Zbog ovakvih persona, naravno čast svim izuzecima, trenutno stanje, operativnost i funkcionalnost državnog aparata dosegla je nivo koji do sada nikada nije bio tako nizak, može se uporediti, opet naglašavamo čast izuzecima, ne sa stanjem krajnje neozbiljnosti i zabrinutosti, već sa stanjem opšteg cirkusa.

Mi samo hoćemo meritokratiju i ravnopravan odnos prema nama u odnosu na druge, u odnosu na inflaciju, u odnosu na kvalitet i nivoe obrazovanja, u odnosu na slovo zakona.

Vlada prema 23 hiljade zaposlenih javne uprave i pravosuđa, odnosno zaposlenih u javnim ustanovama i preduzećima ima potpun odnos pravnog i opšteg diskontinuiteta i diskriminacije, prosto ne želeći, kroz jedan otvoren maćehinski odnos, uz odsustvo bilo kakve empatije, da poboljša status i standard najugroženije kategorije radnika u Crnoj Gori. Naše zarade su u prosjeku srednje stručne spreme sa 20 godina staža 620 eura, a visoke stručne spreme 830 eura. Značajan podatak da novo zaposleni sa mjesec dana staža i osnovnim obrazovanjem ima 600 eura platu.

Zahtjev da se Zakonom o unutrašnjoj trgovini ili Zakonom o zaštiti potrošača ograniče-limitiraju tgovinske marže, čije nekontrolisano povećanje cijena negativno utiče na životni standard građana. Aktivnost Vlade o isticanjem lista artikala kojima su u dogovoru sa trgovninskim lancima limitirane cijene, nema nikakvog efekta na kontrolu cijena i standard i degradiranu kupovnu moć stanovništva.

Takođe i akcije bojkota trgovinskih lanaca neće imati nikakvog pozitivnog efekta na sniženje i kontrolu cijena, jer su veliki trgovinski lanci ugušili ili usisali male trgovinske subjekte, gdje narod nema izbora, već mora da kupuje kod velikih trgovinskih lanaca, upravo zbog male sposobnosti trgovinske moći ili nedostatka novca uzrokovanog malim platama.

Povodom ovog krucijalnog problema svih građana Crne Gore, neophodno je da se u zajedničkoj akciji i inicijativi udruže svi sindikati, udruženja penzionera i građana kako bi se što hitnije izvršio pritisak na Vladu i Skupštinu Crne Gore da pristupi izmjenama navedenih zakona kako bi se spriječio dalji nekontrolisani rast cijena i inflacije.

Tražimo hitnu smjenu Ministarke rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Ministarka Nišić je svojim nezakonitim, nestručnim i lošim radnjama dovela u pitanjene kredibilitet čitave Vlade, jer ona je njen dio.

-Ministarka Nišić na nezakonit način štiti počinioce nezakonitih odnosno krivičnih djela. Otvoreno štiti Savez sindikata, odnosno njihove visoke predstavnike sada smo čak potpuno ubijeđeni u dijelima falsifikovanja potpisa i predaje lažirane dokumentacije.

Ministarka takođe osnovano sumnjamo štiti i NN lica zaposlena u Ministarstvu koja su učestvovali u ovim radnjama, kao i donosioce raznih nezakonitih odluka i rješenja.

Na bezboroj zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama ista niti jednom nam nije omogućila uvid u spornu dokumentaciju iako je to bilo obavezujuće, svjesno kršeči zakone Crne Gore.

Iako je na jednom jedinom sastanku sa predstavnicima Sindikata uprave i pravosuđa tvrdo obećala da će nam omogućiti uvid u spornu dokumentaciju, ministarka Nišić pogazila dogovor i obećanje i njablaže rečeno neprincipijelno pogazila svoju riječ koju je dala pred osam učesnika pomenutog sastanka.

-Uvažena gospođa Nišić je predložila Vladi, a Vlada postavila za člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje lice koje je delegirao Savez sindikata, bez ikakve provjere, a isto nezaposleno lice, nije niti može biti član bilo kojeg sindikata sindikata. To nezaposleno lice je dobilo otkaz jer je zaposlen na nezakonit način u vrijeme 41 Vlade. Lice koje je učestvovalo u nezakonitim radnjama treba da se bavi problematikom zakonitosti zapošljavanja koja je nadležnost i ingerencija Zavoda za zapošljavanje, apsurd i rasulo.

-Tražimo smjenu Minstarke Nišić jer nije tražila od Vlade razrešenje i novo postavljenje četiri VD predstavnika visko rukovodnog kadra iz ministarstva. Ministarka je tim nezaposlenim licima omogućila da odlučuju, potpisuju i donose rješenja, na kraju im je dala i zaradu za čitav jedan mjesec iako im je zvanično istekao mandat na te pozicije. Izvinjavamo se tim četvoro osoba, koji su vjerovatno kvalitetni službenici, ali nesposobnost Ministarke za ovako jednostavne pravne radnje ugorozili su zakonitost rada ministarstva i Vlade, a na kraju oštećen je i budžet Crne Gore.

Očekujemo veoma brzo nalaz Upravne isnpekcije kojoj smo prijavili ovaj slučaj.

-Ministarka Nišić kao što je opšte poznato je koristila službeno vozilo i vozača na svoja lična putovanja u inostranstvu, a takođe je na visokorukovodne pozicije u ministarstvu postavila svoje bliske prijatelje iz privatnog života, klasični primjer nepotizma na štetu kvaliteta državne uprave.

-Ministarka socijalnog dijaloga, gdje je osnov saradnja sa sindikatima, osim jednog sastanka na početku svog mandata povodom prethodno navedenog slučaja, niti jednom nije pozitvno odgovorila na bezbroj zahtjeva za sastanke prema našem sindikatu iako smo mi jedan od najbrojnijih sindikata u Crnoj Gori.

Ministarka socijalnog dijaloga svjesno odbija socijalni dijalog sa jednim takvim sindikatom kao što smo mi, što je osnov njenog poziva kao prve osobe resornog ministarstva za socijalni dijalog.

Ovo je samo jedan dio navedenih razloga zbog kojih tražimo od Premijera Spajića da smjeni Ministarku Naidu Nišić, jer isti premijer je javno izjavio da oni ministri koji ne rade kako treba bit će smjenjeni. Očekujemo ili možda i ne očekujemo ovaj potez Premijera, jer isti nije do sada ispoštovao mnogo šta što je obećao.

Sindikati u svom opisu posla i djelovanja su potpuno odvojeni od politike, bave se isključivo socijalnom politikom, ali ne smiju da ćute kada dnevna politika direktno utiče i ugrožava standard i prava radnika. Mi nismo ćutali ni u najtežim vremenima autokratije, a nismo ćutali ni u vremenu bitisanja novih postavki Vlada posle 30 avgusta 2020 godine.

Legitimni predstavnici ove Vlade su nam na početku otvoreno preporučili da budemo servilni i podržavamo sve njihove projekte, da bacimo pod noge integritet sindikata i lične integritete, a oni će nam obećati razgovore bez zagarantovanih dogovora, jer su im prioritet politički i partijski planovi. Naravno da zbog interesa svih zaposlenih u javnoj upravi i pravosuđu nismo pristali na jedan takav nemoralni predlog, nismo savijali kičmu, jer mi smo dali krucijalni lični i opšti doprinos da se dese promjene u državi, očekujući pravdu, jednakost i eliminisanje ličnih i partijskih interesa.

Danas je potpuno vidljivo i svo stanovništvo Crne Gore je svjesno da trenutno živimo u vremenu neispunjenih obećanja, propalih projekata, neizvjesne budućnosti, i na kraju možemo slobodno zaključiti da se onomad sve uzalud krečilo.

Dakle, nećemo partijsko političke planove, hoćemo kvalitne i izvjesne socijalne projekte koji će doprinjeti urgentnom poboljšanju standarda i prava svih radnika, odnosno građana Crne Gore”.