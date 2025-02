Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 26. februara, djelovi više opština će ostati bez struje, saopšteno je iz CEDIS-a.

Kako su naveli, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: IRD Šume, Rašovići, ulica Miloja Pavlovića.

Danilovgrad

– u terminu od 7 do 15 sati: dio Komunice, dio Novog Sela, Malenza.

Zeta

– u terminu od 9 do 12 sati: Vranjina.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Laz, dio Laza, dio Dragovoljića, Tospude.

Bar

– u terminu od 9 do 15 sati: Sutomore oko Pekare Mladost, Vodovod Sutomore, Pečenjara SS, dio potrošača Rutke, potrošači ispod magistrale kod Vodovoda, dio potrošača u naselja Zeleni pojas oko Bazena.

– u terminu od 9 do 15 sati: po 20 minuta isključenje pojedinih potrošača: dio potrošača ulice Jovana Tomaševića gdje je lokal Fashion Friends, e-plus mobile, T-Com, Metalac, Zavod za Zdravstvo Kuća Hemije

Ulcinj

– u terminu od 8.30 do 15 sati: dio naselja uz ulicu majke Tereze.

– u terminu od 9 do 13 sati: dio naselja Vladimir kod nekadasnje fabrike tepiha.

– u terminu od 9.30 do 12:30 sati: Naselje Pinješ 3 iznad spomenika, dio Kosovske ulice Pinješ 1 i zgrada Dolaku na Pinješu.

Tivat

– u terminu od 8 do 10 sati: Dumidran.

– u terminu od 9 do 11 sati: Radovići.

– u terminu od 13 do 15 sati: Nikšićka ulica.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 16 sati: Igalo-područje oko hotela “Igalo”.

– u terminu od 9 do 11 sati: Tatar Bašta.

Andrijevica

– u terminu od 8.30 do 14:30 sati: djelovi Božića i Gračanice.

Berane

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš, Kolektor, dio naseljaTaluma, selo Rovca.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Ribarevine, Zaton-stara škola, Zaton-Klinac, Njegnjevo-staro selo, Dobrakovo, Ravna rijeka, Crhalj, Radulići, Ostrelj, Kruševo, Pripčići, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Sunga, Višnje, Bojići.

– u terminu od 10 do 12 sati: Plana, Migalovica, Blatina, mHE Bistrica, Lipovska Bistrica, Lancer, Lipovo.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 13 sati: Jakovići-Prošćenske Žari, Gojakovići.

– u terminu od 8 do 15 sati: Feratovo polje, Gornji Lepenac, Pržišta, Donji Lepenac, Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Donji dio sela Trpezi, naselje oko fabrike tepiha, centralni dio Sela Radmanci.

Plav

– u terminu od 9.30 do 14.30 sati: dio Vojnog Sela.

Pljevlja

– u terminu od 10 do 12 sati: Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, Asvaltna Baza, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: dio Lovnice.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, naveli su iz CEDIS-a.