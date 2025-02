Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807, 020234999 i 063239987.

Saobraćaj se danas u Crnoj Gori odvija po pretežno suvim kolovozima. U sjevernim predjelima zbog niskih temperatura izražena je mjestimično poledica. Upozoravamo i na pojavu sitnijih odrona. Neophodno je vožnju i brzinu prilagoditi uslovima na putu i poštovati pravila saobraćaja, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore AMSCG.

Do 01. aprila obavezna je upotreba pneumatika za zimsku upotrebu za sva motorna vozila na putevima gdje je to naznačeno signalizacijom bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi. Kada na ostalim djelovima i dionicama puta koji nijasu obuhvaćeni Naredbom postoje zimski uslovi (sniježne padavine, snijeg, led ili poledica na kolovozu) na vozilu moraju biti pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima. Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je 4 mm.

Na snazi su zimski uslovi za vožnju pa u skladu s tim dolazi do zabrane saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima na dionicama gdje je postavljen znak o zabrani saobraćaja za vrijeme sniježnih padavina.

Dodatna opreznost je neophodna i na dionicama gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje.

Na regionalnom putu R-10 Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina na snazi je totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila zbog odronjavanja stijenske mase u okviru sanacije kritične tačke Sokolovine.

Na magistralnom putu M-2 dionica Ribarevine-Poda i Poda-Berane do 28. februara dolaziće do obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 08.00 do 11.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na putu Plužine-Jasenovo Polje, lokalitet Zaborje – Jasenovo Polje obustava je u terminu od 10.00 do 12.00 i od 13.00 do 15.00 sati, svakog dana,osim nedjeljom.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-29 Bar -Kamenički most Krute planirana je u periodu od 20. januara do 20. februara totalna obustava saobraćaja će se obustavljati za sve vrste vozila u terminima od 08.00 do 11.00 sati i od 13.00 do 16.00 sati.

Do 25. februara promijeniće se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni a dolaziće do povremenih obustava saobraćaja ne dužih od 15 minuta na magistralnom putu M-3 dionica Podgorica 3-Cetinje, zbog radova za potrebe raskrsnice na putnom pravcu Cetinje-Čevo.

Do 28. februara promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na magistralnom putu M-2 dionica Lepenac-Ribarevine. Moguća je povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta na mjestu izvođenja radova.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, dionica Nikšić-Kuside, rekonstrukcija mosta Autobaza.

Do 28. februara promijeniće se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni a odobravaju se povremene obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta zbog izvođenja radova u zonama pješačkih prelaza i popravci svjetlosne saobraćajne signalizacije na magistralnom putu M-11 Lepetani -Tivat -Krtolska raskrsnica.

Zbog izvođenja radova na sanaciji pukotina u tunelu Sozina injektiranjem sa završnim farbanjem obloge ( I faza u duzini od 300 m-od južnog ka sjevernom portalu tunela Sozina ) doći će do izmjene režima saobraćaja u tunelu Sozina. Biće izmjenjen režim saobraćaja u tunelu Sozina na naizmjenični uz mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima do 28. maja od 22.00 do 06.00 časova.

Na dionici puta izmedju tunela Raš i Komandnog centra, tokom radova na ugradnji zaštitne čelične mreže, dolaziće do izmjene režima saobraćaja na naizmjenično, kratkotrajno propuštanje vozila od 24. februara do 04. juna.

Na regionalnom putu R-15 dionica Rijeka Crnojevića-Virpazar u periodu do 26. februara dolaziće do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni od 08.00 do 16.00 sati zbog izrade tehničke dokumentacije za sanaciju kamenog mosta.

Na magistralnom putu Budva-Petrovac u mjestu Reževići danas će se od 09.00 do 13.00 sati saobraćaj obavljati jednom trakom naizmjenično na mjestu izvođenja radova

Intenzitet saobraćaja je umjeren.

U protekla 24 sata dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nazalost, a 15 je zadobilo lake povrede.

Auto moto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanja manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa ili radionice za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.