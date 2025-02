Više od 1.000 učenika i 100 nastavnika OŠ “Vladimir Nazor” sredinom aprila konačno bi trebali da se usele u nove prostorije te ustanove.

Iako se već godinu dana obećava završetak radova, direktorica ove ustanove Ljiljana Marković za Gradsku kaže da je 14. april novi obećani datum useljenja. U Savjetu roditelja kažu da nije prvi put da dobijaju obećanja.

„Mi smo dobijali različite datume, ne samo od useljenja u novu zgradu, nego i od samog starta izvođenja radova. Da će to početi od nekog septembra, oktobra, to je pomjereno, zaista jedna neadekvatan i neozbiljan odnos prema djeci i roditeljima i nastavnicima“, kazala je Jelena Milošević, predsjednica Savjeta roditelja škole „Vladimir Nazor“

Milošević objašnjava da ih je ovaj problem ujedinio, kako bi djeca imala što bolje uslove za obrazovanje, renosi Gradski portal.

„Imamo generacije djece, dakle četiri generacije djece koji ne znaju šta znači učiti u svojoj školi i imati svoju matičnu školu, to će za njih biti prava atrakcija da uđu u svoju školu. Imamo četiti generacije djece koja su izašla iz škole, tačnije iz drugih škola naših učenika, to je malo tužno za tu djecu“, upozorava ona.

Podstanarskim uslovima u drugim školama je došao kraj, ističe direktorica škole Ljiljana Marković.

„Škola se oprema sa inventarom, to će da se završi narednih dana, tako da ćemo do prvog marta imati završen objekat u cjelosti. Ono što je malo odužilo radove jesu ovi spoljnji radovi, problem je bio u jednom kablu za visoki napon te je to riješeno, tako da mjesec, mjesec i po ćemo sačekati do svečanog otvaranja naše nove škole“, najavljuje Marković.

Nastava će se odvijati po uzoru na evropske škole, prenosi Gradski portal.

„Ovo je savremeni objekat koji će imati 29 savremeno opremljenih učionica, biblioteku, produženi boravak, multimedijsku učionicu, tako da jedan objekat koji odgovara vremenu današnjih potreba i to će biti jedan za ponos cijeloj našoj državi i nasilje Masline koji to zaslužuje“, kazala je Marković.

Škola je srušena iz bezbjednosnih razloga, pa od 2021. godine učenici nastavu pohađaju u školama “Marko Miljanov” na Koniku, Gimnaziji „Luča“ u Doljanima i “Novka Ubović” u Tološima.