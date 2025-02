Veći problem upotreba ili zloupotreba telefona i društvenih mreža van škole, što je kod mladih prilično izraženo. U svakom slučaju, naglašava se, saradnja sa roditeljima je ključna.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dijana Laković, direktorica Osnovne škole "Radojica Perović" ističe da su oni prošle godine usvojili interni pravilnik kojim je zabranjena upotreba telefona tokom časova, osim kada to pomaže u obradi nastavnog programa i iskustva su pozitivna.

"Iskustva su nakon godinu dana da na toj mjeri moraju nastavnici insistirati, da bi se stekla rutina kako bi imali uspješnju primjenu i najbolje rezultate", naglašava Laković.

Podsjeća da telefoni ne samo da ometaju pažnju učenika na času, već su za njih vezane i razne incidente situacije, snimanje u učionici, a da nastavnik toga nije ni svjestan i onda i zloupotreba takvog sadržaja na društvenim mrežama, prenosi RTCG.

"Ne mogu reći da je situacija 100 odsto bolja, ali je mnogo bolje nego što je bilo i treba istrajati na poštovanju pravilnika", naglasila je Laković.

I direktor Srednje stručne škole "Spasoje Raspopović" Vesko Mihailović navodi da i u toj školi od ranije imaju uvedenu pomenutu mjeru i da s obzirom da su u pitanju srednjoškolci većinu pitanja moraju rješavati razgovorom prije nego prinudom.

"Pravila se moraju poštovati, a najviše nam znači što u ovom dijelu imamo podršku roditelja. Ako bude upotrebe telefona na času on se oduzme i bude kod mene dok roditelj ne dođe po telefon. Tako je odlučeno na Savjetu roditelja i do sada nijesmo imali mnogo takvih slučajeva, a ni problema", ističe Mihailović.

Kako dodaje tamo gdje se nastavni program olakšava sa upotrebom telefona onda se to i čini, piše RTCG.

Navodi da je veći problem upotreba ili zloupotreba telefona i društvenih mreža van škole, što je kod mladih prilično izraženo. U svakom slučaju, naglašava, saradnja sa roditeljima je ključna.

Iz Udruženja Roditelji napominju da je do sada više puta razgovarano i govoreno u javnosti o upotrebi telefona na časovima, te da su nedavno sproveli i anketu među roditeljima koja je pokazala da većinom podržavaju zabranu telefona tokom nastave.

"Jedan broj škola je to od ranije zabranio, ali je očigledno da se mjera nije dosljedno poštovala, pa je bilo različitih situacija, od ometanja pažnje djeci do raznih zloupotreba, a sa druge strane i negodovanje jednog broja roditelja i djece. Sve je to zajedno uticalo i da Ministarstvo donese takvu odluku ka školskim odborima. Postoje i smjernice, preporuke Savjeta Evrope i UNICEF-a, konkretno zemljama članicama, da se razmišlja o tome da škole zabrane telefone. Što se tiče konkretno stavova roditelja, vidjećemo da li će biti njihova reakcija drugačija, u odnosu na ono kada smo ih mi nedavno pitali šta misle o tome. Preko 90 odsto anketiranih je bilo da se škola odlučile na takav korak", kazali su u Udruženju Roditelji.

Ističu da je bilo i nekih pritužbi roditelja koji nisu saglasni s ovom odlukom, a odnose se uglavnom na to da nastava kao nastava, nije dovoljno zanimljiva, pa se uzimanjem telefona neće ništa riješiti, kako prenosi RTCG.

Važno je, navode, da je podrška većine roditelja tu i ono što oni očekuju je da se mjera i dosljedno primijeni.

Pedagoškinja u Osnovnoj školi "Oktoih" Maja Bošković dodaje da u toj školi takođe od prošle godine na inicijativu Učeničkog parlamenta imaju odluku da se u školi zabrani upotreba mobilnih telefona.

Što se OŠ "Oktoih" tiče, najveće prepreke za primjenu ove mjere je veliki broj učenika i pet smjena. Učenici se konstantno smjenjuju, pa je poteškoća da učenici odlažu telefone u posebnim kutijama, što bi dalo još bolje rezultate, nego odlaganje telefona u đačkim torbama kako je sada stanje.

"Bilo je pojedinih učenika koji nijesu bili saglasni sa ovom odlukom, obrazlažući da moraju da se jave roditeljima, zatim da na telefonu gledaju koliko je sati i slično, ali uz jasno definisane mjere upotrebe i pojedinci koji su bili protiv, morali su prihvatiti ono što se predviđa kućni red škole. Uvijek ima izuzetaka, recimo da pojedini učenici pokušaju da prekrše pravilo, ali praćenjem evidencije zaključujemo da se većina učenika pridržava pravila", kaže Bošković.

Ističe da, otkako je upotreba mobilnih telefona ograničena, pažnja učenika više je usmjerena na nastavni proces. Kominikacija među đacima je poboljšana, a na ovaj način preveniraju i snimanje neprimjerenog ponašanja među učenicima i širenje na društvenim mrežama.

Psihološkinja Lidija Mirković ocjenjuje da nema nikakvog razloga da telefoni u toku nastave ne budu isključeni.

Kako kaže, sama činjenica da se mobilni telefoni koriste u toku nastave podrazumijeva da djeca umjesto na nastavni proces, svoju pažnju usmjeravaju na tehniku, na traženje odgovora na pitanja, na posmatranje TikToka, na snimanje drugara i njihove priče koje nijesu adekvatne, na snimanje profesora...

"Znači njihova pažnja je potpuno fokusirana na stvari koje nijesu dio obrazovnog procesa. Nema nikakvog razloga da u toku nastave mobilni telefoni ne budu isključeni, jer im daju mogućnost da se bave nečim što nije dio nastavnog procesa", naglašava Mirković.

Smatra i da je potpuno održivo da ako odrasli riješe, postoji period dana kada djeca treba da komuniciraju, razmišljaju o onome što se dešava u učionici, i da na potpuno jedan drugi način vide svoje drugare i sebe u odnosu na plasirane sadržaje.

"Na taj način povećavaju količinu retencije, odnosno zadržavanja i upamćivanja onoga što se dešava u učionici, a smanjuju pažnju na sadržaje koji nisu u tom trenutku adekvatni", ističe Mirković.

U Ministarstvu naglašavaju da je uporedna praksa u određenom broju zemalja pokazala da ukidanje mobilnih telefona u školama generiše pozitivne efekte na rezultate koje učenici postižu u obrazovnom procesa, prenosi RTCG.