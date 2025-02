Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom će ostati brojna naselja i ulice u više gradova Crne Gore, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS-a.

Bez struje će biti:

Podgorica

– u terminu od 09 do 16 sati:Komplet područje Kuča

-u terminu od 10 do 12 sati:dio Bioča uz obalu Male rijeke, Jelin Dub, željeznička stanica Bratonožići, Potoci, Manastir Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira, Kupine, Crkvice, Mrke, Blizna, Petrovići, firma Bekom, dio Bioča iznad magistrale, Podsić, Ras, Crpna Bioči, Grudice, Željeznička stanica Bioče, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Orah, Boljesestre, Seoštica, Lutovo, željeznička stanica Lutovo i bazne stanice Lutovo (isključenja ne duža od 30 minuta u ovom terminu)

-u terminu od 09 do 14 sati:Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi, Draževina, Podstrana, Popratnica, Kornet, Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota, Šteke, benzinska pumpa INA (Barutana) i hangari uz magistralu

-u terminu od 8:30 do 15 sati:Pekara Inpek, Restoran “13 jul”, Hangar u krugu restorana 13 jul, Zgrada Uprave prihoda i Ekotoksikološki zavod, zgrada iza Uprave prihoda

-u terminu od 07 do 15 sati:Mosor, dio Zlatice, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna,dio ulice Nikole Tesle, Ulica Lutovačkih barjaktara i dio ulicaBratonožićke,dio Donjih Kokota,Dio Donjih Kokota,Ird Šume

-u terminu od 8:30 do 13 sati:Ulica Generala Sava Orovića-prema Kučkom Putu

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati:Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (moguća kraktotrajna isključenja),Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,Dio Komunice,Lazine oko Spomenika,dio Novog Sela,dio Pažića

Tuzi

– u terminu od 07 do 15 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 09 do 14 sati:Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci

-u terminu od 09 do 10 sati: Ponari, Vukovci, Bijelo Polje, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta, Regionalni vodovod, Berislavci, Plavnica, Beglaci, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega i Šušunja

-u terminu od 09 do 13 sati:dio Beglaka, dio Bijelog Polja, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega

-u terminu od 10 do 15 sati:Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Dragovoljića,Laz,Busak

-u terminu od 08 do 13 sati:Garden Gold, Mokra Njiva, Zavrh, Brezovik, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do

Budva

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati:Dio nas. Rafailovići

-u terminu od 11:30 do 12 sati:Dio nas Rafailovićs Zgrade inv. AURA VITTALIS

-u terminu od 12 do 13 sati:Hotel Šumadija

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati:Dio nas. Rafailovići

-u terminu od 13 do 13:30 sati: “QUEEN HOTEL” DOO PODGORICA – Bečići

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: “QUEEN HOTEL” DOO PODGORICA – Bečići

-u terminu od 09 do 9:30 sati: Dio nas. Bečići (Zgrade invest.STABILIS INVESTMENT DOO – BUDVA)

Ulcinj

– u terminu od 09 do 15 sati:Centar Donjeg Štoja, Bregvija

-u terminu od 11 do 15 sati:NASELJE METERIZI

-u terminu od 8:30 do 15 sati: dio naselja uz ulicu majke Tereze,naselje Đerane iza Doma Zdravlja(naselje iznad ulice 28.decembra),naselje Gornji Štoj(kod skretanja za kasarnu)

-u terminu od 09 do 13 sati:NASELJE OKO AUTOBUSKE STANICE

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati:Dio potrošača u Dobroj Vodi (Pod Glavicom/Bijela Glavica) iznad marketa “Voli – Brkanović”

Kotor

– u terminu od 11 do 15 sati:Dobrota (Zrenjaninsko -područje od Kamenarovića do Autokampa) Sveta Vrača, Daošine, područje iznad Školskog centra, OŠ “NH Savo Ilić”, Gimnazija, Pomorska škola, Psihijatrijska bolnica –Dobrota,Stoliv -područje od Trojstva do Oskara

-u terminu od 09 do 13 sati:Zlazne Njive-područje oko dječijeg vrtiića, Tabačina

-u terminu od 10 do 13 sati:Lastva Grbaljska

-u terminu od 08 do 16 sati:Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Platamuni, Trsteno

-u terminu od 7:30 do 11:30 sati:Bratešići

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati:Bare Igalo, Trebinjska ulica, potrošači preko puta Instituta

-u terminu od 08 do 8:10 sati:Igalo- Servisna zona i područje oko EKO benzinske pumpe -kratkotrajni prekid

-u terminu od 09 do 15 sati:Rose- poluostvo Luštica

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati:Dio sela Gračanica, dio sela Božiće

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš ,Kolektor i dio naseljaTaluma,Rovca

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati:Uže gradsko jezgro Berananaselja:Od Crvenog Solitera do Vojnog Osijeka ,oko Ribnjaka,Motel Roibjak,oko tehničke Škole inaselje Pešca

-u terminu od 14:30 do 15:30 sati:Novo naselje,Fudbalski stadion, Sporska sala, Ulice:Čukarička,Gornoseljska ,Jovana Cvijića I dio ulica: 29 novembar i Teramske ulice

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 15 sati:Mijatovo kolo, Željeznička stanica Mijatovo kolo,Sutivan

-u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine,Zaton-stara škola,Zaton-Klinac,Njegnjevo-staro selo,Dobrakovo,Ravna rijeka,,Crhalj,Radulići,Ostrelj,Kruševo, Pripčići,Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo,Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Sunga,Višnje,Bojići

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva,Pržišta,Donji Lepenac,Gornji Lepenac

-u terminu od 08 do 13 sati:Jakovići-Prošćenske Žari,Gojakovići

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Donji dio sela Trpezi-Naselje oko fabrike tepiha

Plav

– u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Dio sela- Vojno Selo, dio sela: Đurička Rijeka i Bogaića

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Pripeč

Šavnik

-u terminu od 09 do 15 sati:Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

Iz CEDIS-a napominju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz te kompanije.