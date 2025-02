Na ovom putnom pravcu do kraja mjeseca na snazi privremena obustava saobraćaja za sva vozila u vremenskom intervalu od 08:00 do 11:00 časova i od 14:00 do 17:00 časova.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Od danas do srijede biće u potpunosti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila na raskrsnici za selo Štitare, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Pojasnili su da se saobraćaj obustavlja zbog izvođenja radova na pripremi asfalta, u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta M-2, dionica Poda–Berane, od ponedjeljka, 17. februara u 7:00 časova do srijede, 19. februara u 7:00 časova.

“Za vrijeme potpune obustave saobraćaja na putu za Štitare, može se koristiti alternativni put kroz selo Brzava”, kazali su iz Uprave za saobraćaj.

Na ovom putnom pravcu do kraja mjeseca na snazi privremena obustava saobraćaja za sva vozila u vremenskom intervalu od 08:00 do 11:00 časova i od 14:00 do 17:00 časova.

“Radovi na rekonstrukciji puta Lepenac–Ribarevine–Poda–Berane počeli su 31. jula 2023. godine, a rok za završetak je 24 mjeseca. Vrijednost radova iznosi 35.731.859,52 eura bez PDV-a”, zaključili su iz Uprave za saobraćaj.