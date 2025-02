U planinama spasili 50 osoba, stradala četiri stranca

Izvor: Gss Crne Gore

Iz tog resora su nam saopštili da je Direkcija 112 – Operativno-komunikacioni centar 112 (OKC112), na jedinstveni evropski broj za hitne slučajeve 112, u prethodnoj godini primila 208.610 poziva, od kojih je formirano 17.236 slučajeva, prenosi Dan.

Kako su pojasnili, 8.526 slučajeva je bilo iz nadležnosti Uprave policije, 1.870 iz nadležnosti službi zaštite i spasavanja, 6.686 iz nadležnosti hitne medicinske pomoći, a 151 iz nadležnosti Direktorata za zaštitu i spasavanje, piše Dan.

– Posebno bismo istakli akcije traganja i spasavanja u planinama, kojima koordinira OKC112, a kojih je u 2024. godini bilo 45 i u kojima je spaseno 50 ljudi, od kojih 41 strani državljanin iz 15 zemalja i devet crnogorskih državljana. Takođe, u ovim akcijama smo imali i četvoro smrtno stradalih stranih državljana – kazali su "Danu" iz MUP-a.

Godišnje sakupe do 15 tona NUS-a

Iz MUP-a su kazali da službenici Odsjeka za neeksplodirana ubojna sredstava (NUS) Direktorata za zaštitu i spasavanje svake godine u prosjeku sakupe od 12 do 15 tona NUS-a, koje je potrebno izuzeti i transportovati do mjesta predviđenog za privremeno skladištenje, a kasnije ta sredstva uništiti shodno procedurama i standardima.

Ministarstvo unutrašnjih poslove je dužno da obezbijedi finansijska sredstava za ove aktivnosti kako bi se pomenuta eksplozivna sredstva tretirala (delaboracija i kontrolisano uništavanje) u adekvatnim uslovima – kazali su iz tog resora.

Objasnili su da je ovim akcijama, nakon poziva na broj 112, koordinirao OKC112, a same akcije na terenu izvodili su pripadnici Gorske službe spasavanja i nadležne službe zaštite i spasavanja.

Karakteristično je za prethodnu godinu što je najveći broj akcija, 20, bio u junu, a jedini mjeseci bez akcija bili su maj i decembar – naveli su iz tog resora.

Kako su dodali, službenici OKC112 na osnovu standardnih operativnih procedura koordiniraju i angažuju hitne službe zavisno od događaja na terenu, a pored akcija traganja i spasavanja, postoje procedure za različite vrste hazarda, koje striktno propisuju koje se aktivnosti i koje službe angažuju, zavisno da li se radi o poplavama, klizištima, saobraćajnim ili drugim nesrećama, itd...

U akcijama spasavanja iz vazduha učestvuje Avio-helikopterska jedinica Direktorata za zaštitu i spasavanje.

Nakon pozivanja OKC112, posade helikoptera dobijaju precizne instrukcije za zadatak spasavanja iz vazduha i na osnovu toga vrše pripreme za let, proračun performansi helikoptera i planiraju vrstu opreme koja je potrebna za izvršenje zadatka. Većina letova u svrhu spasavanja iz vazduha obavlja se uz podršku i asistenciju Gorske službe spasavanja i obično se ovi letovi izvode na nepristupačnom terenu, ili je potrebno što hitnije prebaciti helikopterom pacijenta do adekvatne zdravstvene ustanove. Avio-helikopterska jedinica ima u dežurstvu posade helikoptera kako bi u najkraćem roku odgovorili na sve eventualne potrebe za angažovanje. Takođe, uz podršku Agencije za civilno vazduhoplovstvo, obezbjeđuje službu traganja i spasavanja u slučaju udesa vazduhoplova na teritoriji Crne Gore – pojasnili su iz MUP-a.

Flota Avio-helikopterske jedinice sastoji se od tri aviona za gašenje požara tipa AT-802/802A "Fire Boss" i dva višenamjenska helikoptera, "bel 212" i "bel 412", koji mogu učestvovati u akcijama gašenja požara iz vazduha.

Češće zovu crnogorski građani

Iz MUP-a kažu da se statistika po pitanju broja poziva stranih i naših državljana konstantno mijenja u korist naših državljana.

Kako je u početku broj 112 bio više poznat strancima koji su dolazili u Crnu Goru, njihov procenat na broj primljenih poziva bio je mnogo veći u odnosu na domaće stanovništvo. Sa stanovišta turista, vrlo je značajno što broj 112 funkcioniše u Crnoj Gori, jer im pruža osjećaj bezbjednosti, znajući da preko njega mogu dobiti sve hitne službe koje im u određenom trenutku mogu zatrebati. Podizanjem svijesti građana Crne Gore o postojanju broja 112, posljednjih godina je uočen trend rasta poziva sa oko 160.000 u 2016. godini, kada je većinski broj poziva bio od strane turista, sa najvećim brojem poziva u toku turističke sezone, do skoro 300.000 poziva u 2023. (zasad maksimalni), skoro ravnomjerno raspoređenih tokom čitave godine i sa većinskim brojem poziva građana Crne Gore – kazali su nam iz MUP-a.

Osim nevedenih aktivnosti, Avio-helikopterska jedinica izvršava sve zadatke u cilju podrške Upravi policije i drugim službama unutar MUP-a, prevoz vazdušnim putem VIP i štićenih ličnosti, preventivno izviđanje iz vazduha u toku požarne sezone, hitnu medicinsku evakuaciju povrijeđenih, kao i transport ljudi i opreme do lokacija čija je dostupnost jedino moguća iz vazduha – precizirali su iz MUP-a.

Iz tog resora ističu da u prethodnoj godini, a ni ranijih godina, nisu imali lažne pozive na broj 112, za šta cijene da je posledica spoznaje građana da nema zaštićenih poziva na taj broj i da se odmah dobijaju podaci o pozivaocu i njegova lokacija.

To omogućava službeniku OKC112 da ima sve podatke i da procijeni da li lice govori govori istinu ili ne (npr. lokacija pozivaoca bude u ulici 27. marta, a prijavljuje događaj u Njegoševoj). Takođe, Zakonom o elektronskim komunikacijama, član 196, stav 1, tačka 11, a na osnovu člana 143, stav 5, definisane su novčane kazne za zloupotrebu poziva prema brojevima hitnih službi sa propisanim kaznama za fizička lica od 50 do 500 eura, a za pravna lica od 2.000 do 15.000 eura, i u slučaju zloupotrebe bile bi primijenjene određene mjere na osnovu navedenih odredbi – naveli su iz MUP-a.