Komunalno preduzeće Zeta danas startuje sa radom i preuzima poslove podgoričke Čistoća. Kamioni iz kruga preduzeća izlaze u sedam časova, a prva lokacija koja će biti očišćena su Golubovci.

Izvor: Čistoća Podgorica

Rajka Pantović, direktorica Komunalnog preduzeća Zeta, kazala je za „Dan“ da je sve spremno da se krene sa čišćenjem Zete.

"Dobili smo saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i krećemo. Kapaciteta i volje imamo da očistimo Zetu od deponija samo nam treba malo vremena. U centru Golubovaca počinjemo sa čišćenjem deponija oko kontejnera. Posude ćemo prazniti i u drugim rejonima. Rad ćemo organizovati u dvije smjene, tako da noću nećemo raditi, ali će naše ekipe svakodnevno biti na terenu, čak i nedjeljom", rekla je Pantović.

Pantović kaže da je podgorička Čistoća do sada oko kontejnera čistila samo subotom, a da će oni to raditi svaki dan u dvije smjene.

Ona ističe da će stanovnici Zete prvi račun ovom preduzeću platiti u martu.

"Po podacima koje smo dobili od Čistoće imamo 3.800 fizičkih lica i oko 450 pravnih lica. Međutim, naši inkasanti će raditi reevidenciju jer imamo još nepopisanih objekata", navodi Pantović.

Deponiji će plaćati od 12 do 13 hiljada eura

Direktor preduzeća Deponija Aleksandar Božović kazao je da su sa Komunalnim preduzećem potpisali ugovor za odlaganje otpada na deponiji „Livade“.

"Okvirne količine koje će dopremati su 500 do 600 tona mjesečno, što će Zetu koštati 12.000 do 13.000 eura mjesečno bez obračunatog PDV-a. To je otpad koji je i do sada dolazio. Ugovorom je definisano da se račun plaća do 15. u mjesecu za prethodni mjesec", naveo je Božović.

Kako su saopštili iz preduzeća Čistića kojim rukovodi Denis Hot pošto novoformirano Komunalno preduzeće Opštine Zeta danas zvanično počinje sa radom, nijesu se stekli uslovi da se urade analize u kojoj će se to mjeri odraziti na rad privrednog društva, piše „Dan“.

"Naše društvo će kolegijalno, u dijelu stručne logistike, u narednim danima biti na raspolaganju kolegama iz Zete dok ne steknu iskustvo za obavljanje ovih složenih poslova. Dosad smo svakog dana, uz angažovanje dva vozila autosmećar, praznili kontejnere i odvozili komunalni otpad sa prostora opštine Zeta. Poslove manuelnog održavanja javnih površina u Zeti obavljala su tri zaposlena, a organizaciju i realizaciju poslova pratio je jedan poslovođa. U zavisnosti od terenskih potreba povremeno je angažovana grupa radnika u dijelu pojačanog čišćenja javnih površina", kažu iz Čistoće.

Kontejnere ostavljaju Zeti

Kako su saopštili iz Čistoće kontejneri koji su sada na teritoriji Zete tamo i ostaju.

"Kontejneri koji su na teritoriji opštine Zeta biće u vlasništvu novoformiranog preduzeća, a do konačnog usaglašavanja, reciklažna dvorišta i odlagalište Mojanski krst će i dalje biti u nadležnosti našeg društva", kažu iz Čistoće.

Rajka Pantović ističe da po popisu Čistoće imaju oko 420 kontejnera.

"Naše poslovođe su na terenu i popisuju kontejnere. Treba da vidimo u kojim selima nedostaju ili ih treba zamijeniti", ističe Pantović.

Oni navode da je čišćenje nelegalno formiranih odlagališta otpada vršeno jednom sedmično, uz angažovanje radne mašine i kipera, a mimo toga shodno potrebama angažovane su dodatne ekipe, piše „Dan“.

"Shodno godišnjem popisu, mehanizacija je bila angažovana na čišćenju evidentiranih nelegalnih deponija. Na teritoriji Opštine Zeta bila su angažovana dva inkasanta koji su dostavljali račune i vršili evidenciju. Finansijski podaci će se naknadno utvrditi, s obzirom da je još u toku mjesec u kojem mi vršimo fakturisanje, uz napomenu da preuzimanja radnika Čistoće do sada nije bilo ni u jednom segmentu", kažu iz Čistoće.