Oni su predali zahtjeve, a od premijera zahtijevaju i da obavijesti javnost o tome šta je sve urađeno od 1. januara 2025. kako bi se poboljšala bezbjednost svih građana.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Zahtjevi neformalne grupe "Kamo Śutra" su ostavka ministra unutrašnjih poslova i potpredsjednika za bezbjednost, ažurniji pristup predmetu posjedovanja oružja, reforma sistema funkcionisanja policijskih struktura, povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u školama i poboljšanje institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju, prenosi RTCG.

“Od njega očekujemo da razmotri naše zahtjeve, da ih usvoji prije svega i da to objavi na javnom presu do 1. februara... Nadamo se da će to učiniti jer želimo da stavi dobrobit svih građana ispred svih ličnih interesa, ali ukoliko do toga ne dođe, mi smo spremni da guramo ovo do kraja dok do toga ne dođe, dok se ovi zahtjevi ne ispune”, kazala je jedna od organizatorki protesta Dalida Hodžić.

Danilo Guberinić kaže da neće iznositi ni jedan novi zahtjev, piše RTCG.

“Zato što smatramo da su ovih pet trenutno sa naše strane, kao studenata, sasvim dovoljni tako bismo se prevenirali budući, ne daj Bože,zločini”, kazao je on.

25. januara je zakazan novi protest kada će šetnja biti do Skupštine jer kako kađu, zahtjevi moraju prvo da dođu u Skupštinu da bi se u Skupštini izglasali.

Pripadnici grupe "Kamo Śutra" ističu da nijesu dobili poziv kolega iz Srbije a učešće u generalnom štrajku.

“Mi naravno možemo ovdje da organizujemo nešto slično. Organizovali bismo svakako, ali smatramo da je negdje trenutno dosta otežano da su u Crnoj Gori organizuje takav štrajk. Svakako da kolege iz Srbije imaju našu potpunu podršku što se s tog dijela tiče”, kazao je Hodžić.