Ferata se nalazi na na dvadesetak metara od jezera, a potrebno vrijeme za obilazak ove rute je oko sat vremena.

Ferata – adrenalinska poslastica za sve avanturiste, planinare, ali i slobodne penjače, zvanično je pokrenuta i u Nikšiću.

Na stijeni „Orlina“ u ambijentu Slanog jezera, gvozdeni put je dugačak više od 100 metara. Sve je krenulo od javnog konkursa Ministarstva turizma, na koji se prijavila lokalna turistička organizacija.

„Mi se nadamo da će ova naša ferata pored jedne koja postoji na Durmitoru, jedne koja postoji u Kotoru, i jedne koja je urađena prije dva tri mjeseca u Plužinama, doprinijeti da onaj gro turista koji dolazi na naše primorje, uz naravno dobar marketing, dobre kanale prodaje, dođe ovdje i u Nikšić i obiđe ovaj atraktivan proizvod", kazala je za RTNK Slavica Grgurević iz TO Nikšić.







Da je riječ o atraktivnom turističkom proizvodu saglasni su i u agenciji Montagna travel koja je po svim bezbjednosnim normama realizovala feratu. Nadaju se da će ispromovisati njen rad u punom kapacitetu.

„Ferata je urađena po svim normama, sva je sertifikovana oprema iz Italije klinovi, iz Slovenije sajle. Mislimo da je Nikšić dobio jednu pravu stvar za unaprjeđenje, za poboljšanje ponude u turizmu. Nadamo se da će svi ljudi koji u Nikšiću imaju svoje apartmane i svoj smještaj uspjeti da uvrste feratu u njihovu ponudu. Samim tim i povećati broj prodatih dana u godini“, kazao je Budimir Backović iz ove agencije.

Sudeći po broju posjeta već prvog dana nikšićke ferate, interesovanja će biti u budućnosti. Desetine ljubitelja aktivnog turizma i ove vrste planinarenja nije krilo zadovoljstvo. Tako je bilo i njih kako iz drugih krajeva Crne Gore, tako i iz regiona.

„Nije mi prvi put da sam ovdje, priroda mi je poznata ali što je najbitnije za druženje. Ima dosta ljudi, nisam očekivao ovoliki broj ljudi i to je super što će nas biti u ovolikom broju i jedva čekam da se popnem“, istakao je jedan od posjetilaca Denis Buljan.

„Dolazim iz srca Sandžaka, iz Gusinja, ispod prkosnih Prokletija. Drago mi je da dolazim u grad dobrih ljudi, i meni jakog lijepog Nikšića. I ponosan sam što sam prisutan na svečanom otvaranju Via ferate u Nikšiću. S ponosom mogu da kažem da je ovo kao što znate predstavlja značajan alpinistički, planinski turizam, i donijeće velike benefite ovom gradu. Nadam se nekom drugom prilikom da ćemo se sresti u Grebajama ispod Prokletija na našoj budućoj ferati“, kaže takođe jedan od ljubitelja ferate Ruždija Radončić.

Klub vojnih planinara „Kapetan“, koji čini veliki dio vojska ali i građanstvo, upriličio je otvaranje ferate. Poručuju da su uvijek na događajima, koji promovišu zdravlje, prenosi RTNK.

„Nije mi prvi put da se penjem, bila sam već sa vojskom. To uliva i samopouzdanje i dozu sigurnosti kada su ovakve stvari u pitanju. I to je prije svega neki osjećaj i vrijednosti i sigurnosti da pripadate jednom društvu na kvalitetan način. Danas je ovdje i Vojska i KPV uzela učešće jer smo željeli ovim putem da poručima svima da se svi okrenemo ovakvim stilovima života i vrijednostima i da uvijek imate mogućnost dobrog izbora“, navodi Renata Bulajić iz KPV „Kapetan“.

Aktivni turizam koji je sve zastupljeniji u Crnoj Gori, ali i interesantniji posjetiocima, doprinijeće da i lokaliteti poput Slanog jezera budu valorizovani.

„Ovakav vid turizma i ovakav vid ponude u našoj Opštini doprinijeće u budućnosti sigurnosti i ekonomskoj dobiti svima koji pružaju usluge na ovom prostoru. Prvenstveno onima koji obezbjeđuju opremu za Via Feratu a u nekom narednom periodu, naravno sve u skladu sa održivošću i zaštitom prostora, nekoga ko bi mogao da pruža i neke druge usluge tipa pića, hrane. Jer sigurna sam i očekujem u toku ovog ljeta da će biti jako puno grupa koje će posjetiti Slano jezero, pogotovo za Via Feratu, jer to je neka novina na prostoru bivše Jugoslavije. I ljudi koji su „zaraženi virusom“ Via Ferate obilaze sve zemlje regiona upravo da bi oprobali“, kazala je Grgurević.

Prema riječima Backović, Ferata je dužine nekih 160 metara, koja ima interesantne detalje za penjače i obične ljude, prenosi RTNK.

“Nalazi se na poziciji koja je idealna i za turizam i planinarstvo. Znači direktno se ide iz auta na sajlu i penjanje. Po završetku pravo se ide u jezero na kupanje ako je ljeto. Ova ferata ima prednosti nad mnogim feratama Evrope“, ističe Backović.

