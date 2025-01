Zbog planiranih radova na mreži, u petak 17. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati djelovi više opština, najavljeno je iz CEDIS-a.

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća, Ulica Đura Cagorovića, Ulica Sarajevska, Ulica 8 jula, Ulica Zetskog odreda i Ulica Franca Rozmana, Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ulica 4.Jula i Ulica vladike Visariona Borilovića i pumpa

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati: Zgrada pošte na Zagoriču i naselje oko nje

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dio Centra Tuzi

Zeta

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Ponari, Vukovci, Bijelo Polje, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod, Beglaci, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega, Šušunja.

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dio Balabana

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići, dio Komunice, Plana

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Brezovika, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rudine, Trubjela, Trubjela (vojska), Krstac, Vonjin Do

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio korisnika u naselju Kavač (Kavač Kula)

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio korisnika od Mečerovog brijega do magistrale

-u terminu od 9:30 do 12:30 sati: Škaljari – naselje oko Štamparije

-u terminu od 9:30 do 12:30 sati: naselje Kongo, naselje iznad zatvorenog bazena, Kompleks zgrada iznad Novog Naselja, zatvoreni bazen “Nikša Bućin”, Novo naselje Škaljari , Naselje Rakite – gornje zgrade i objekti oko vrtića – kratkotrajna isključenja do 15min

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Nogulovići

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: korisnici u okolini Opštine i Pošte, Zgrade ispod naselja Crveni Krst, Područje iznad ulice Orjenskog bataljona od Veselinovića do Ognjišta, Srbina (područje oko stare škole i Plave zgrade)

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: dio centra Donjeg Štoja, Maraševa ulica

-u terminu od 8:30 do 14:45 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

Budva

-u terminu od 14:30 do 15:30 sati: Hotel Montenegro stars

-u terminu od 14:00 do 14:30 sati: desalonizacija

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati. naselje Markovići

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: dio Naselje Zavala 1

-u terminu od 13:00 do 13:30 sati: dio Naselje Zavala 2

-u terminu od 13:30 do 14:00 sati: dio Naselje Zavala 3

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bjelila-Zlatibor, Privatna Bolnica A3, Vukazići, Kotorska Vrata, Priiboj, Marovići, Sozina, Partizanski Put, Prepumpna stanica, Sutomore, Rutke, Pobrđe, Brca, Ratac, Inex, Ivan Milutinović, naselje uz obalu Sutomorsku, Kaptaza, Gošići, Juzno More, Korali, Zlatni Nar, Hotel Nikšić, Zgrade ZIB, Cerveni Krst, Kekec, Mirošica , Vinogradi, dio naselja Zagrađe

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio prigradskog naselje Talum-Donji dio od limskog Mosta do magistralnog puta, sela: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići i dio sela Seoce, selo Zagrad

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Božiće, dio sela Trešnjevo

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor, selo Laze

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Gornja Rženica, Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Rozaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Majdan Kozare i Banđžov- Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Dacići

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva, Rudnica, Gostilovina

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Lepenac-Cer

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari-Vrela

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela, Petrova ravan, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podi

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Obrov, Rasovo – Rasadnik, Rosulja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ribarevine, Donji Mojstir, Zaton – stara škola, Njegnjevo – staro selo, Dobrakovo, Zaton – Klinac, Brčve, Pavino Polje – Draškovina, Nikoljac-Rogojevići, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Kruševo, Pripčići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Strojtanica

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju u CEDIS-u.