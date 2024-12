Zbog planiranih radova na mreži, u petak 20. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati sledeće opštine:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: zgrade u Ulica Vlada Ćetkovića i Rista Dragojevića, Ulica Đura Cagorovića, dio ulice Ratnih vVeteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Komplet područje opštine Tuzi, dio Kakaricke gore i dio Mataguža

Zeta

-u terminu od 12:00 do 13:30 sati: Ponari, Vukovci,Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod, Berislavci, Plavnica, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega, Beglaci i Šušunja

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno , dio Grlića, Bjeluši, dio Ćurioca, dio Lazina, Kopito Petrovića, Šimšić, ZIP Jastreb, dio Begovina, Tomaševići, GSI (građevinski materijal) u Ćuriocu, Gruda, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Markovina, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi i Bandići, Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat, Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Miljkovac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vitalac, Lukovo, Dragovoljići

Bar

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: naselje Tomba

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, Briska Gora, Brdela

Budva

-u terminu od 14:30 do 15:30 sati: Dio naselja Podostrog

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: dio naselja Lazi

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: I. 10 kV izvod ”Vodeni Grad ” ( bez napona od 08,30 – 09,00 I od. 13,30 -14,00 ) i II. Naselje Poljice i Servo Mihalj ( bez napona je od 08,30 do 14,30)

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Turističko naselje Slovenska plaža 1

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Turističko naselje Slovenska plaža 2

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Sportski bazen

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati: Turističko naselje Slovenska plaža 3

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Škaljari-Duboki Do

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Radanovići, Sutvara, Jugodrvo, Livadice, Vranovići, Lješevići, Bigova

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio prigradskog naselje Talum-Donji Dio Od limskog Mosta do magistralnog puta

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Seoce

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor, selo Laze

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, uže gradsko jezgro Plava – Naselje u blizini Šabovića Đžamije

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati:Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina ,Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać,Murići,Kajevići,Džudževići,Jablanica,Pripeć,Malindubrava,Vuča,Crnča,Dračenovac,Granit Mont i TV Repetitor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio sela Biševo

-u terminu od 11:00 do 14:30 sati: dio Sela Sinanovića Luke

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio sela Malindubrave

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gostilovina, Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva, Žari-Vrela

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Lepenac-Cer

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela, Petrova ravan

-u terminu od 8:00 do 15:00 do Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Podi

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Rasovo – Rasadnik, Rosulja, Obrov

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Grab, Grubješići, Kičava, Bliškovo, Slatka, Stožer, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Pavino Polje – Draškovina, Dobrinje , Donji Mojstir, Ribarevine

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.