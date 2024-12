"Kao što smo naveli, postoje osnovne sumnje da je zaveo učenicu. Ne napadamo ničiju ličnost, već samo želimo odgovornost od Gimnazije kao institucije", kazao je Mijušković.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bitan cilj protesta je oduzimanje licence za rad profesoru podgoričke Gimnazije "Slobodan Škerović" R.Č., saopštio je danas Kosta Mijušković, jedan od organizatora protesta zbog seksualnog uznemiravanja bivše učenice gimnazije.

"Cijeli slučaj treba da ispitaju nadležni", kazao je Mijušković novinarima na okupljanju ispred gimnazije.

Direktorica Gimanzije "Slobodan Škerović" Biljana Vučurović se obratila demostrantima i kazala da želi da im pruži podršku, na šta su joj odgovorili da oni to ne žele.

Okupljenima ispred Gimnazije se obratio i njen muž, političar Jovan Vučurović i kazao da "ako ima nekih problema riješiće ih".

Mijušković je kazao da je reakciju političara Vučurovića doživio kao prijetnju.

"Nazvao je jednog čovjeka bitangom. Ne možemo da podržimo direktorku. Mi znamo da ona nije sve uradila što je u njenoj moći", kazao je.

Naglasio je da protest nije otkazan, i zamolio prisutne da se ponašaju prikladno, pišu Vijesti.

On je rekao da će na "prijetnje Jovana Vučurovića reagovati pravnim putem". Podsjetio je da ovaj protest nije političke prirode.

Mijušković je obraćajući se okupljenima kazao da svaka deseta žena prijavi nasilje.

"Prijavite. Tu smo za vas", uzvikivao je Mijušković.

Takođe, pustio je poruku nekadašnje učenice Sare Vujisić koja je kazala da se "tako javlja jer nije u mogućnosti da bude trenutno u Crnoj Gori".

"... Ovo je glas u ime svake djevojčice koja se požalila ocu na uznemiravanje i kojoj su rekli da ne preuveličava...", kazala je ona.

Ona je kazala da "je ovo glas i svake žene kojoj su rekli da joj ne vjeruju".

"Ja sam jednog dana, prije par godina, bila djevojčica koja je stvarala... Tu se u meni rodila potreba za promjenom i pomoći svim ženama ovog svijeta... Da mi je samo neko rekao da će ta želja za promjenom da bude iznesena, vjerovatno bih zaplakala od sreće", kazala je Vujisić, kako prenose Vijesti.

Mijušković se zahvalio Sari Vujisić što je javno progovorila i tim činom zaštiti druge djevojčice.

"Profesor kako kažu u elitnoj gimnaziji koji prenosi znanje i vrijednosti... Naše djevojčice i dječaci su divni mladi ljudi koji znaju šta je istina i pravda", rekao je on, dodajući da je Vujisić pokazala da "istina i hrabrost nemaju popravni...".

Demostranti su više puta skandirali "Izađi Jole" i "Ostavka".

Organizator protesta je kazao da protest nije plaćen niti politički podržan, već da iza njega stoje "prijatelji i porodica".

Okupljeni su došli sa transparentima na kojima piše "Spajke možeš ti to bolje", "Nisi sama", "Seksualno uznemiravanje nije igra riječi", "NE znači NE!", "Profesori, śedite jedan"...

Demostranti su ranije danas blokirali Bulevar Vaka Đurovića, kako prenose Vijesti.

Mijušković je kazao da je zahvalan Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

"Kao što smo naveli, postoje osnovne sumnje da je zaveo učenicu. Ne napadamo ničiju ličnost, već samo želimo odgovornost od Gimnazije kao institucije", kazao je Mijušković.

Rekao je da direktorica Gimnazije "Slobodan Škerović" Biljana Vučurović treba da preispita svoje postupke, i dodao da će nastaviti proteste ukoliko R.Č. ne bude smijenjen.

"Planiraćemo da sakupljamo isposvijesti koje smo dobili i da ih preusmjeravano nadležnima. Mislim da postoji podrška u društvu za ovakve slučajeve. Tražićemo da MPNI i Ministarstvo zdravlja ispitaju sve profesore u svim školama da li su oni psihički podobni da budu profesori s obzirom na to da su aplaudirali direktorki koja je pokušala da svali krivicu na učenicu", kazao je Mijušković, kako pišu Vijesti.

Kazao je da je "siguran da ima preko 50 slučajeva koji će, ako ne dobiju podršku, prijaviti nasilje".

Neki aktivisti tvrde da na današnjem okupljanju odnosno blokadi bulevara nije bilo učenika Gimnazije "Slobodan Škerović" jer da su to učinili, oni bi se kako kažu, smatrali neprijateljima te škole i direktorice Biljane Vučurović, prenose Vijesti.

Organizatori su kazali da je skup izraz njihovog kolektivnog neslaganja sa nedopustivim ponašanjem u obrazovnim institucijama i nezadovoljstva da se slučajevi seksualnog zlostavljanja, uznemiravanja i nasilja zataškavaju i blago kažnjavaju.

"Kao društvo imamo moralnu i etičku odgovornost da se borimo za bezbjednost, dostojanstvo i prava svih naših učenika kao i građana”, naveli su oni.

Protest je, kako su dodali i poziv na odgovornost pedagoške struke i svih koji učestvuju u oblikovanju i održavanju obrazovnog sistema.

Prosvjetna inspekcija predložila je u četvrtak razrješenje direktorice podgoričke Gimnazije "Slobodan Škerović" Biljane Vučurović sa te funkcije.

Organizatori protesta su se nakon toga zahvalili Ministartvu prosvjete nauke, inovacija i pravde i resornoj ministarki Anđeli Jakšič Stojanović, Ministarstvu pravde, nevladinim organizacijama Prima i Roditelji, koji su pokazali da će biti na strani zakona a ne na strani političkih igara.

Oni su pozvali sve građane na protest, poručujući da je to samo početak, jer je to samo borba u kojoj idemo do kraja.

"Pružaćemo podršku i želimo da se svaki slučaj nasilja prijavi. Naše poruke i namjere su iste, škole moraju biti sigurno mjesto za sve. Stop seksualnom uznemiravanju i nasilju. Normalizujmo padanje nesavjesnih prosvjetara i funkcionera i da se nikad više ne vrate na funkcije", kazali su organizatori.

Ministarka prosvjete nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović sinoć je na konferenciji za medije saaopštila da je prosvjetna inspekcija predložila razrješenje direktorice podgoričke Gimnazije "Slobodan Škerović" Biljane Vučurović sa te funkcije.

Jakšić-Stojanović je tražila da se dostavi dokumentacija u vezi sa slučajem seksualnog uznemiravanje učenice od profesora R.Č.