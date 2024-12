Bivša učenica Gimnazije „Slobodan Škerović“ reagovala je na navode direktorice sa današnje pres konferencije

Bivša učenica Gimnazije „Slobodan Škerović“ Sara Vujisić, kojoj je profesor Radoman Čečović slao lascivne poruke tek što je završila školovanje u toj obrazovnoj ustanovi, reagovala je na današnje navode direktorice Biljane Vučurović sa pres konferencije pitanjem kako joj je obraz toliko skuplji od bilo koje druge učenice, prenosi Portal ETV.

Vučurović je na današnjoj konferenciji, između ostalog, kazala da Sara nije imala podršku svog oca i da žali što nijesu zajednički reagovali.

"Apsolutno svaka rečenica za mog oca je bila laž. Kad sam pošla kod nje je bilo jutro nakon što su se te poruke desile i nijesam obavijestila svog oca: jer bi vrlo vjerovatno reagovao kao svaki drugi tata koji se meni javio posljednjih dana i rekao „da je to bila moja ćerka uradio bih ovo ili ono“. Ja svog oca nijesam htjela da posjećujem u zatvoru", podvukla je Vujisić u video snimku publikovanom na društvenim mrežama.

Konstatovala je da je Vučurović izjavila da je nju bilo strah.

"Kad sam došla kod nje rekla sam da to moj otac još ne zna jer mi je trebalo malo vremena da smislim kako to da mu kažem, a da ne odreaguje kako bi reagovao svaki roditelj na svoj roditeljski instinkt. Ne znam odakle obraza da to izgovorite i da stojite iza te tvrdnje", dodala je Vujisić.

Bivša učenica je pitala Vučurović kako je znala da nije imala podršku roditelja i dodala da stvari ne bi bile drugačije.

"Jer, kao što sam rekla, nijesam planirala da ga tužim. Nijesam ga tužila jer me ne interesuje. Pošla sam kod Vas da bi zaštitili svoje učenice. On se nije probudio tog dana i odlučio da bude takav prema meni. Po svakoj ljudskoj logici mora da postoji bar jedna djevojčica kojoj je on pisao iste stvari", navela je Vujisić.

Potvrdila je da joj je Vučurović savjetovala da se pravno zaštiti, ali i ponovila da se nije osjećala ugroženo: jer više nije išla u tu školu.

"Znala sam da ne postoji situacija u kojoj on može da se nađe u mojoj blizini, gdje mogu da budem potencijalno ugrožena", utvrdila je Vujisić koja je, inače, trenutno na studijama u inostranstvu.

Podvukla je da je kod Vučurović otišla ne da bi zaštitila nju - nego svoje učenice.

Vučurović je na današnjoj konferenciji saopštila da je Čečović imao redovne hospitacije i da je psihološka služba imala dobre ocjene sa njegovih časova.

"Od prošle godine sam uvela direktnu komunikaciju sa učenicima. Radili smo hospitacije - posjete časovima, u kojima analiziramo odnos učenika sa profesorom. Psihološka služba je imala razgovore sa učenicima. Popunjavali su ankete prošle godine. Mi nijesmo ni od jednog učenika dobili uputstvo, signal da se nešto ružno dešava", kazala je Vučurović.

Vujisić je, sa druge strane, pitala kakav je to argument.

"Pa logično je ako je na času pedagog, psiholog ili policajac da ćeš normalno da se ponašaš. To nije argument ni za što. Taj čovjek mi je predavao godinu dana. Nije njemu to palo na pamet jednog jutra kad se probudio. On je godinu dana o tome razmišljao i čekao da završim školu. Logično je da neće tako u školi da razgovara. Zaključili smo da je čekao da bude pravno zaštićen", istakla je Vujisić.

Kazala je i da se Vučurović obratila u decembru - nakon što je saznala da je Čečovića kaznila skidanjem 30 odsto sa plate.

"Rekla sam da nisam zadovoljna njenom reakcijom, da sam saznala za dva ili tri slučaja djevojaka koje su trenutno učenice i kojima je neprijatno na njegovim predavanjima i koje moraju da donose duks i pokrivaju jer ih odmjerava. Rekla je da sam pozvana da to prijavim Ministarstvu i institucijama, da im dostavim sve dokaze i da mogu doći sjutra kod nje na razgovor. Ja to nikad nisam potvrdila i pošla na taj razgovor, jer djevojčice nijesu htjele da javno govore o tome i da ga prijave iz ovog ili onog razloga: jer ih je bilo strah, jer su znale da sam ja prijavila i da nije uradila ništa", navela je Vujisić.

Istakla je da je za to potrebno mnogo hrabrosti, staloženosti i racionalnosti.

"Ovo što sam sad uradila i ne bi imala snage i uračunljivosti da uradim prije tri godine. Te djevojke su bile u prvom i drugom razredu, to je 15-16 godina. Nijesam pošla jer: što da idem sa porukama za koje ne mogu da kažem ko je i šta je", dodala je Vujisić.

Vučurović je na današnjoj konferenciji saopštila da je profesor Radoman Čečović najavio bolovanje „zbog teškog psihičkog stanja u kojem se nalazi“. Dodala je da škola apolutno osuđuje njegov postupak, ali i ocijenila da se njoj crta meta i da preživljava linč sa profila na društvenim mrežama.