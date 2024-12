“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, naveli su iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 10. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati djelovi više opština, navodi se u saopštenju CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Potoci, Manastir Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira i Kupine, zgrade na uglu Bulevara Save Kovačevića i Ulica Mitra Bakića, zgrada pored Uprave Policije u Ulica Svetozara Markovića, ulica Đura Cagorovića, Partizanski Put, dio naselja preko puta Velike TS na Marezi, ulica Partizanski Put, Lopate, dio Bioča iznad magistrale, ulica Ćamila Sijerića i dio izbjegličkog naselja, ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, ulica Plavska, Vardarska, Kosovska, ulica Sarajevska, Ulica 8 jula, Ulica Zetskog odreda i Ulica Franca Rozmana, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, Gola Strana.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio Pričelja, Lazine oko Spomenika, dio Lazina, Osredina.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Zeta

– u terminu od 09:30 do 10 sati: Vranjina.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Lukovo, Granice, Crkvice, Ul. Njegoševa, Ul. Novaka Ramova, Trg Slobode, Ul. Lazara Sočice, Ul. Ivana Milutinovića, Ul. Manastirska.

– u terminu od 08 do 15 sati: Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Josipa Sladea, Ul. Njegoševa, Ul. Ljubljanska, Ul. Ivana Milutinovića, Ul Đura Salaja, Vučedolska, Trg Save Kovačevića, Ul. Lazara Sočice, Ul. Njegoševa, Ul. Manastirska, Ul. Vuka Karadžića (kratkotrajno).

– u terminu od 08 do 17 sati: Golijsko naselje, Podgorički put, dio Budoša, Stubica, Cerovo, Drenoštica, Vitasojevići, Bogetići, Stubičko Međeđe, Stubički dolovi, Paprati, dio Bulevara 13. jul, Mali most, Booster Budoš, Aleksić Kamenorezac, VIB-BAS, Ul. Straševska, Ul. Stubička, Ul. Željeznička, Ul. Šavnička, Bulevar 13. jul.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Podprisoje.

– u terminu od 08 do 17 sati: Miljkovac.

Bar

– u terminu od 09 do 13 sati: Potrošači oko Džamije i u ispod Bolnicem, potrošači iznad Željezničke stanice Sutomore, Željeznička stanica Sutomore.

Budva

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Naselje Servo Mihalj.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Brdelas, Sveti Đorđe, Zoganje, Darza, Briska Gora, Gač, Sutjel, Ćurke.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Dio Radanovića od Jugodrva do škole, donja Sutvara, Vranovići, Lješevići, Bigova, kamenolom Briv, kamenolom Kobra.

Tivat

– u terminu od 08 do 14 sati: Kava.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Podi, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi, Ubli.

– u terminu od 08 do 16 sati: potrošači ispod i iznad pršut krivine u Đenovićima.

– u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Bijela, Kamenari, potez od Bijele prema Baošićima, do Norveškog naselja u Baošićima.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Trešnjeva i Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08 sati: Nikoljac, Rogojevići, Ribnik, zgrada Mup-a, zgrade ‘Rasadnik’.

– u terminu od 07:30 do 11 sati: Rasadnik.

– u terminu od 09 do 16 sati: Viniplast, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Gostun, Ostrelj, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Stubo, Radulići, Crhalj, Dubovo, Grančarevo, Medanovići (prema potoku), Cerovo, Pavino polje, Ivanje – Marinkovići, Ivanje – Koraći, Ivanje – škola, Ravna rijeka, Majstorovina.

– u terminu od 11 do 11:30 sati: Centar grada (Hotel, Robna kuća, Ulice: Živka Žižića, Tomaša Žižića, Slobode, Trećeg januara, Tršova, Omladinska, III Sandžačke brigade, Lenke Jurišević, Đorđija Stanića).

– u terminu od 11:30 do 13:30 sati: Zgrada ‘Brena’, Ulice: Rista Ratkovića, Omladinska i Muha Dizdarevića.

– u terminu od 13:30 do 14 sati: Centar grada (Hotel, Robna kuća, Ulice: Živka Žižića, Tomaša Žižića, Slobode, Trećeg januara, Tršova, Omladinska, III Sandžačke brigade, Lenke Jurišević, Đorđija Stanića).

– u terminu od 14 do 16 sati: Zgrade ‘Boro 1’ i ‘Boro 2’, Zgrada ‘Opštine’, Opštinski trg.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela, Smolice, Bulje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Školski centar, Bolnica, Kula 2, Mojkovac 3, Jalovište, Juškovića potok, Tutići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Podbišće, Rudnica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Petnjice i sela Vrbice.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Hakanje i Jasenica.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, Asvaltna Baza, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Ibarca i Demići.