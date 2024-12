"Ukoliko Odbor direktora i izvršni menadžment ne pronađu način da riješe ovu situaciju, Ministarstvo saobraćaja će biti prinuđeno da preduzme radikalne korake kako bi se situacija u ovom preduzeću riješila", kazala je ministarka saobraćaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Maja Vukićević, ministarka saobraćaja, je kazala da jučerašnje stajanje vozova ima svoju pozadinu u pokušajima nekoliko ljudi da ucjenama, manipulacijama i izbjegavanjem radne obaveze "dovedu do haosa" u Željezničkom prevozu.

"Ukoliko Odbor direktora i izvršni menadžment ne pronađu način da riješe ovu situaciju i da krivično gone organizatore jučerašnje sabotaže, za koje postoji sumnja da su se kriminalno udružili u cilju stvaranja panike i sprečavanja željezničkog saobraćaja, Ministarstvo saobraćaja će biti prinuđeno da preduzme radikalne korake kako bi se situacija u ovom preduzeću riješila", objavila je ministarka na Fejsbuku.

Izvinila se građanima zbog jučerašnje situacije u ŽPCG-u i neprijatnosti koje su nastale kao posljedica otkazivanja vozova koji je trebalo da saobraćaju ka Nikšiću i Baru. "Ono što je važno je da je Željeznički prevoz brzo reagovao i da su obezbijeđeni alternativni načini prevoza, što svakako ne može umanjiti ozbiljnost jučerašnjih događaja", dodala je.

Ona ukazuje da su, kad je krajem jula preuzela Ministarstvo saobraćaja, gotovo sve kompanije koje posluju u okviru crnogorske željeznice bile u nezavidnom položaju.

"Do toga su dovele godine nebrige i neodgovornog upravljanja. Ministarstvo saobraćaja je uradilo sve ono što stoji na raspolaganju, a vezano za mehanizme pomoći u zakonom predviđenim okvirima, pa smo se tako obraćali i drugim državnim organima kako bi se popravila prije svega finansijska situacija u ovim kompanijama, a usluga građanima bila na adekvatnom nivou".

Takođe, podsjeća da Željeznički prevoz konkretno od države dobija subvencije u iznosu od šest miliona eura, a da im je, na zahtjev Ministarstva saobraćaja, omogućeno da država bude garant i za zaduženje do 6,5 miliona za obaveze popravki i remonta postojećih voznih sredstava.

Kaže da je jasno da su vozna sredstva stara, te da je iz tog razloga obezbijeđeno 30 miliona eura za nabavku novih vozova. To je postupak kojim rukovodi Željezničiki prevoz.

"Na startu svog mandata rukovodiocima Željezničkog prevoza sam saopštila da bezbjednost putnika mora biti imperativ i da je bolje u slučaju sumnje da voz bude parkiran nego da ide u neispravnom stanju, rizikujući živote putnika. Poučeni lošim iskustvima iz prošlosti moramo voditi računa da se ne dogodi ništa slično. Ali jučerašnje stajanje vozova nažalost ima svoju pozadinu, u pokušajima nekoliko ljudi da ucjenama, manipulacijama i izbjegavanjem radne obaveze dovedu do haosa u Željezničkom prevozu", rekla je Vukićević.

Tačno je da su vozovi stari i to je stanje koje postoji dugi niz godina, ali je istina i to da su se juče vozovi i vagoni izbacivali iz upotrebe zbog kvara na slavini u toaletu, kazala je ministarka, te dodala da je to "dovoljan pokazatelj o čemu se zapravo radi i šta je pozadina".

"Ministarstvu saobraćaja je prije mjesec dana prijavljeno da radnici zaposleni u državnom Željezničkom prevozu nakon odrađene smjene bez odmora nastavljaju da rade za privatnog prevoznika koji posluje na teritoriji Crne Gore. Ministarstvo je u skladu sa svojim nadležnostima uputilo inspekciju koja je konstatovala da dio mašinovođa Željezničkog prevoza vozi vozove za privatnog prevoznika bez saglasnosti svog matičnog preduzeća. Još veći problem je što su to radili bez odmora time kršeći Zakon o željeznici i ugrožavajući bezbjednost željezničkog saobraćaja. Nalaz inspekcije poslat je Željezničkom prevozu koji je nakon toga pristupio izradi Anexa kojim bi se radnici obavezali da bez saglasnosti neće raditi kod privatnog prevoznika. Posljedica toga je da je dio radnika nakon toga ucjenama bez konstruktivnih razgovora pokušavao da prisili menadžment na podizanje plata navodeći da im se mora izaći u susret jer na tržištu rada ne postoje ljudi koji bi ih zamijenili", rekla je Vukićević.

Takav pristup smatra nedopustivim, nedobronamjernim, "jer da je cilj bio konstruktivan dogovor, pristali bi na ponudu kojom im je menadžment ponudio povećanje plata za iznos koji bi kompanija mogla da isplaćuje".

"Moram pomenuti da veći dio radnika pokazuje konstruktivnost i da je to razlog što država još uvijek nije pribjegla radikalnijim mjerama, jer ne smiju ljudi koji su posvećeni i koji su radni vijek proveli na željeznici biti taoci neodgovornih pojedinaca. Ipak, ukoliko Odbor direktora i izvršni menadžment ne pronađu način da riješe ovu situaciju i da krivično gone organizatore jučerašnje sabotaže, za koje postoji sumnja da su se kriminalno udružili u cilju stvaranja panike i sprečavanja željezničkog saobraćaja, Ministarstvo saobraćaja će biti prinuđeno da preduzme radikalne korake kako bi se situacija u ovom preduzeću riješila. Organizatorima poručujem da dok sam na ovoj poziciji neću dozvoliti bilo kakve ucjene, jer ni građani ni država ne smiju biti taoci neodgovornih pojedinaca", napisala je ministarka saobraćaj.