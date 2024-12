Kako je saopštio brat ubijenih Gajo Madžgalj, oni će sačekati da MUP završi započeto ispitivanje rada svakog zaposlenog u Regionalnog centra Sjever, te da će o daljim koracima odlučiti nakon što dobiju izvještaj.

Izvor: Uprava policije Crne Gore /RINa.rs

Stanovnici Vraneške doline koji su se više puta okupljali nezadovoljni radom policije u slučaju ubistva Jovana i Milenke Madžgalj, odlučili su da prekinu proteste. Kako je saopštio brat ubijenih Gajo Madžgalj, oni će sačekati da MUP završi započeto ispitivanje rada svakog zaposlenog u Regionalnog centra Sjever, te da će o daljim koracima odlučiti nakon što dobiju izvještaj. Oni su poručili da ne odustaju od zahtjeva za smjenu svih funkcionera čiji su propusti doveli do ubistava, kao i odgovornost nadređenih koji su te službenike postavili, kako prenosi RTCG.

Mještani su danas u podne blokirali magistralni put Bijelo Polje-Mojkovac kao i regionalni put prema Pljevljima, u mjestu Slijepač most, tražeći smjene u vrhu policije.

"Danas se, po treći put, okupljamo na ovom mjestu, kako bismo još jednom skrenuli pažnju javnosti na tragični događaj koji se dogodio prije 40 dana, o kojem još uvijek nema reakcije državnih organa, uključujući predsjednika države, premijera i predsjednika Skupštine, kao i ministra unutrašđnjih poslova, jer smo im uputili zahtjeve na koje do sada niko nije odgovorio iako su svi obećali da će preduzeti radnje iz svoje nadležnosti nakon što ubica bude lišen slobode", naveo je predsjednik Mjesne zajednice Tomaševo Vesko Gogić.

Podsjetio je da je juče održana komemoracija povodom 40 dana za ubijene sugrađane, a da do danas niko od odgovornih iz Uprave policije čak ni iz moralnih razloga nije ponudio ostavku na tu funkciju, kako piše RTCG.

"Naprosto, ne znamo ni da li imamo direktora Uprave policije, jer od njega nema ni traga ni glasa 40 dana, dok njegov pomoćnik obavještava javnost da je trenutno u toku "rat kriminalnih klanova" u Crnoj Gori, a nikako da shvatimo kakve veze ta izjava ima sa smrću naših sugrađana koji su kao obični ljudi, brutalno ubijeni usred sopstvene kuće da li nas ovo policija upozorava da niko nije siguran ni u sopstvenoj kući?!", kazao je Gogić.

Madžgalj se zahvalio svojim komšijama što su se okupili na protestu kako bi upozorili nadležne na propuste nakon četrdesetodnevne komemoracije njegovog brata i sestre, koje je, kako se sumnja, ubio Alija Balijagić.

“Moram da Vas obavijestim da je nakon našeg pritiska iskazanog na prethodnim skupovima, nadležna Uprava MUP-a kao i Unutrašnja kontrola pristupila kontroli rada zaposlenih u Regionalnom centru Sjever, ispitujući rad svakog pojedinca, kao i kao i kompletna usluga”, kazao je Madžgaj.

Kazao je da smatra da nadležnima treba dati šansu da savjesno obavljaju posao, piše RTCG.

“Zbog čega vas obavještavam da do dostavljanja konačnih izvještaja, nećemo se okupljati, ali će nas sigurno pratiti. U zavisnosti od njihovog konačnog izvještaja, obavijestićemo vas o daljim radnjama”, kazao je Madžgalj.

Gogić je istakao da se odgovornost ne može izbjeći.

"Država je ta koja garantuje bezbednost građana, a to postiže preko policije, pa ne može da izbegne odgovornost za predmetni događaj, jer su njeni brojni promašaji doveli do stradanja naših sunarodnika, a današnji zahtev za ozbiljnom reorganizacijom policije je isključivo usmjeren na povećanje sigurnosti svih građana bez obzira na to gde su bili. Još jednom ponavljamo da nikoga ne prozivamo po imenu niti po nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti, već samo pozivamo pripadnike Uprave policije koji ne znaju da rade svoj posao i one koji su kupili diplome", kazao je on.

"Pogotovo ono što saznajemo a ovih dana policija više vodi računa o organizatorima ovog skupa, prisluškujući njihove telefone, prati njihovo kretanje i pazi s kim se sastaje i komunicira, a ako znaju da smo se danas ovdje okupili isključivo u interesu ljudi Crne Gore, da svi mogu bezbjedno da pošalju djecu u školu, da možemo bezbjedno da hodamo na ulici, sigurni u svojim domovima", navodi Gogić.

"I dalje tražimo smjene svih funkcionera čiji su propusti doveli do ubistava, kao i odgovornost nadređenih koji su te službenike postavili, jer su pogrešno ocijenili njihovu nesposobnost, a pored te disciplinske odgovornosti, tražimo i krivična odgovornost svih lica čiji su propusti u radu omogućili izvršenje krivičnog djela", poručio je Gogić.

Gajo Madžgalj je zamolio da se svi koji imaju bilo kakvu informaciju o kretanju ubice na našem području ili koji su ga prijavljivali policiji jave Unutrašnjoj kontroli, kako bi se njihovo postupanje snimilo i odmah provjerilo da li je po njemu postupljeno, kako prenosi RTCG.