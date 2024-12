Zbog snijega zatvoren je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere na magistralnom putu Berane – Rožaje.

Danas se, u Crnoj Gori, saobraća po pretežno suvim kolovozima u južnim predjelima. U sjevernim predjelima kolovozi su pretežno mokri, zabilježene su sniježne padavine a mjestimično i mećava. Na pojedinim dionicama u višim predjelima je moguća pojava poledice. Duž klisura i usjeka učestali su sitniji odroni. Vozačima savjetujemo da vožnju i brzinu prilagode uslovima na putu, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore AMSCG.

Maja Vukićević, ministarka saobraćaja Crne Gore , odbacila je navode medija da je auto-put zavijan, prenosi portal RTCG.

"S obzirom da su se u medijima pojavile informacije vezano za čišćenje puteva na sjeveru Crne Gore, za koje je u dijelu autoputa nadležan Monteput, kontaktirala sam direktora gospodina Ljiljanića i dobila fotografije i snimke koji potvrđuju da se autoput redovno čisti i da se snjegočistači nalaze na terenu", saopštila je Vukićević.

Dodala je i da je Uprava za saobraćaj, takođe, na teren poslala svoje snjegočistače na dijelu puteva koji su u njihovoj nadležnosti, što potvrđuje i sistem koji prati kretanje snjegočistača od polaska iz baze. S obzirom na intezitet padavina potreban je dodatan oprez i strpljenje, vjerujem da građani razumiju da snjegočistači ne mogu u svakoj sekundi biti na svakom mjestu, kako piše RTCG.

U kojim djelovima zemlje je saobraćaj zatvoren?

Zbog odronjavanja stijene, na regionalnom putu R-10 Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina na snazi je totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila, kako prenosi Cdm.

Na magistralnom putu M-2 dionica Poda-Berane i Ribarevine-Poda odobrava se potpuna obustava saobraćaja u terminu od 10.00 do 13.00 sati i od 15.00 do 17.00 sati zbog izvođenja radova u sklopu rekonstrukcije puta. Mimo ovih termina saobraća se nazmjenično jednom trakom.

Odobrava se potpuna obustava saobraćaja u terminima od 10.00 do 12.00 sati i od 13.00 do 15.00 sati, zbog izvođenja radova na iskopu kosina i izradi nasipa na magistralnom putu M-3 dionica Plužine-Jasenovo Polje, lokalitet Zaborje-Jasenovo Polje. Predviđeno je da radovi traju do 30. decembra 2024 godine.

Do 21. decembra na regionalnom putu R-19 Mateševo-Andrijevica, na lokaciji prevoj Trešnjevik, zbog izvođenja asfalterskih radova u vremenskom intervalu od 08.00 do 11.00 časova i od 13.00 do 16.00 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-29 Bar-Kamenički most-Krute saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 sati.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-2, dionica Lepenac-Ribarevine, do 30. decembra, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. Moguća je povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, dionica Nikšić-Kuside, rekonstrukcija mosta Autobaza.

Saobraćaj se na autoputu obavlja bez izmjena u režimu saobraćaja, piše Cdm.

U protekla 24 sata dogodile su se 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba poginula, a sedam zadobilo lakše povrede.

Auto moto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanja manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa ili radionice za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807, 020234999 i 063239987.