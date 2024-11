Za prodaju parcele koju je na licitaciju stavila državna kompanija “Plantaže” prijavile su se firme “Osmanagić”, “Hard Discount Laković”, “Kips” i Ivan Jovanović, saznaju nezvanično “Vijesti”.

Izvor: YouTube Print Screen

Zemljište se nalazi u Gornjoj Gorici, površine je 10,62 hiljada kvadrata, a najniža cijena mu je bila 1.077.500 eura.

Uprkos tome što su državne “Plantaže” juče održale više licitacija za prodaju zemlje, dio građana se okupio ispred upravne zgrade kako bi osporio baš ovu prodaju, kako prenose Vijesti.

Tvrde da je licitacijom obuhvaćena i njihova parcela od 7,65 hiljada kvadrata, na koju polažu pravo te da će povrat zemljišta zahtijevati i kod poslaničkih klubova, predsjednika Skupštine Andrije Mandića i premijera Milojka Spajića. Tvrde da ova parcela ima 15 vlasnika, da je država nacionalizovala a zatim da im je 1994. godine vraćena, pa zatim i 2003. uknjižena na državnu firmu.

Iz “Plantaža” su saopštili da su izjave građana neutemeljene i da zaštitu svojih prava ako su povrijeđena mogu tražiti pred nadležnim organima. Naglasili su da imaju pravo raspolaganja 1/1 nad ovim zemljištem te da su i cijene na licitaciji bile više od prvobitno procijenjenih. “Vijesti” su ovu državnu kompaniju pitale i o rezultatima licitacije, odnosno koja firma je dala najbolju ponudu, ali odgovori do zaključenja broja nisu stigli.

Po dokumentaciji o licitaciji, ovo zemljište čine dvije parcele i to 765 i 766 u katastarskoj opštini Donja Gorica, čije su površine 7,65 hiljada kvadrata, odnosno 3,12 hiljada kvadrata. Ističe se da podgorička kompanija “Motorikon Ć&V” ima zakupljen dio zgrade na parceli 765, dok je dio objekta na parceli 766 do kraja oktobra, bio pod zakupom Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) zbog smještaja službenika i opreme za konje u Konjičkom centru “Vranac”. Ove parcele se prodaju kao cjelina, a najmanja cijena je bila 1,07 miliona eura.

Građanin koji tvrdi da je zemljište njegovo je i Miodrag Berilažić, koji je naglasio da vlasnici parcele 765 zemlju pokušavaju da vrate već 30 godina. On je kazao i da svako od njih ima bar po jednu presudu Upravnog ili Vrhovnog suda o povratu zemljišta, odnosno prava da se zemlja uknjiži na njih, pišu Vijesti.

“To zemljište nam je 1994. godine vraćeno. Zemljište je Opština Podgorica kasnije, po cijenama koje nisu bile pravilne za to vrijeme, dala u zakup Agrokombinatu “13. jul” na 99 godina, a taj rok još nije istekao. Oni su u međuvremenu promijenili sve namjene zemljištu, ono je uzeto kao primarno poljoprivredno, napušteno, dok se kasnije počelo i sa izdavanjem. Jednostavno neko, ko je taj neko ja ne mogu da tvrdim, vjerovatno je stavio šapu na to. A to je vrlo vjerovatno neko od ove gospode koja su tu da vrše licitaciju i da ga uzmu”, tvrdi Berilažić.

Izjasnio se i Jovica Boljević, koji je istakao da su se okupili kako bi upozorili potencijalne kupce da će imati velike probleme sa zemljištem - koje će biti predmet restitucije. On je najavio da će se obratiti svim institucijama, poslaničkim klubovima, Spajiću i Mandiću, kako bi za njih pripremili isti zakon, koji je služio kao osnov za povrat zemljišta u slučaju nacionalizovane zemlje u ulcinjskoj uvali Valdanos, prenose Vijesti.

Iz državnih “Plantaža” su naveli da je u pitanju imovina koja nije aktivna, da im stvara dodatne troškove poreza na nepokretnosti i ne doprinosi strateškim ciljevima kompanije. Naglasili su da nad ovom zemljom nema ni upisanih tereta ni ograničenja, da se nalazi u neposrednoj blizini podruma “Lješkopolje” i Konjičkog kluba, ali da se oni neće prodavati.

“Početna cijena iznosi 1.077.500 eura i uvećana je oko 30 odsto u odnosu na procijenjenu, dakle početna prodajna cijena iznosi 100 eura po kvradratu. Kompanija se godinama suočava sa naslijeđenim finansijskim izazovima, uključujući dugovanja prema Poreskoj upravi i kreditnim institucijama, kao posljedica neodgovornog upravljanja prethodnih uprava. U cilju stabilizacije poslovanja i očuvanja Plantaža kao jedinstvenog crnogorskog brenda, Odbor direktora donio je odluku o prodaji dijela nepokretnosti koje nisu u funkciji primarne djelatnosti. Ne postoji niti jedan formalno-pravni razlog da “Plantaže”, kao zakoniti vlasnik i držalac nepokretnosti budu ograničene u pravu da iste drže, koriste i da njome raspolažu”, kazali su iz ove firme.

Oni tvrde da je odluka o prodaji usklađena sa investicionom strategijom radi diverzifikacije poslovanja, modernizacije proizvodnih kapaciteta i usmjeravanja sredstava u projekte koji doprinose jačanju konkurentske prednosti i povećanju efikasnosti, kako pišu Vijesti.