S obzirom na to da jeftinih avio-letova iz Podgorice NEMA, završetkom oktobra Crna Gora biće odsječena od brojnih evropskih metropola.

Ako se ove jeseni ili zime odlučite da niskobudžetnim avio kompanijama letite do brojnih evropskih metropola, moraćete to da učinite iz Tirane jer iz Podgorice to nije moguće. Crna Gora ima lošu avio konekciju sa Evropom, toliko lošu da kofere morate spakovati pa prvo otputovati do susjedne nam Albanije, pa tek onda dalje do Evrope. Tužno, ali realno i surovo stanje u jednom od turističkih dragulja Evrope, piše CdM.

Ako Wizz air-om planirate da putujete do Beča i Londona iz Podgorice, to možete učiniti tek od marta 2025. Letova iz Podgorice nema ove jeseni i zime ni do Katovica i Varšave, Wizz air će do ovih gradova ponovo letjeti tek od juna 2025.

Kada govorimo o destinacijama koje pokriva Ryanair situacija nije ništa bolja, iz Podgorice do Berlina, Brisela i Krakova moći ćete tek od marta 2025. Ryanair će iz Podgorice do Gdanska, Mančestera, Vroclava i Zagreba letjeti tek od aprila 2025.

Za razliku od Podgorice Wizz air iz Tirane održava redovne avio linije do Beča i tokom jeseni i zime. Ova avio kompanija iz Tirane do Rima leti svakodnevno dok je tu liniju iz Podgorice potpuno ukinula. Wizz air iz Tirane osim do brojnih evropskih metropola redovno leti i do Pariza i to više puta sedmično. Takva konekcija iz Podgorice ne postoji, navode iz CdM-a.

Za razliku od Podgorice, Ryanair iz Tirane redovno leti za Brisel. Redovnu avio liniju ova kompanija održava tokom zimske sezone i do Krakova, dok tih letova iz Podgorice nema. Wizz air-om iz Podgorice ove jeseni i zime možete putovati do svega četri grada i to: Dortmunda, Minhena, Milana i Budimpešte. Ryanair iz Podgorice tokom zimske sezone leti samo do Londona.