CEDIS ne može da sanira štete koju trpe državni Ski-centar, tunel Klisura, Radio-difuzni centar i privatni hotel na lokalitetu Kolašin 1600, jer im nije dozvoljen pristup parceli

Izvor: kolasin1450.com

Snabdijevanje električnom energijom državnog Ski centra, tunela Klisura, Radiodifuznog centra i privatnog hotela na lokalitetu Kolašin 1600, prekinuto je već nekoliko dana, zbog prekida više kablova na privatnoj parceli, koja je u okviru Planinskog centra Kolašin 1450 na Bjelasici.

Građevinske mašine prekinule su tri 10kV kabla i jedan 35 kV kabl koji nisu vlasništvo te kompanije, a koji vodi do trafo-stanice “Jezerine”, koja napaja državno skijalište Kolašin 1600, a da vlasnik ne dozvoljava pristup kako bi obezbijedili napajanje, rekli su iz CEDIS-a, a prenose Vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima, jedan dio kablova koji su prekinuti na privatnoj parceli, vlasništvo je Uprave za kapitalne projekte, a kao vlasnik drugih se još formalno vodi izvođač radova na tunelu Klisura.

Jedan od suvlasnika parcele na kojoj je došlo do prekida vodova, Srđa Anđelić, kazao je da su juče u prijepodnevnim satima, nakon što su Vijestima stigli odgovori iz CEDIS-a, razgovarali sa “nadležnim inspektorom i predstavnicim jednog ministarstva”. No, kako objašnjava, to nije rezultiralo dogovorom. Anđelić tvrdi da su kablovi prekinuti tokom pripremnih građevinskih radova na parceli, čiji je suvlasnik, a za instalacije, kako objašnjava, vlasnici zemljišta nijesu znali ni gdje su ni koliko ih je, ali ni čiji su.

“Bili smo zatečeni i iznenađeni količinom kablova ukopanih na našoj parceli. Za te instalacije niti se zna čije su niti ima ikakve dokumentacije. Saznali smo danas, kad je došao inspektor i da je, valjda, Uprava za javne radove instalirala te kablove, bespravno i bez našeg odobrenja. Nikada nijesmo dobili skicu gdje su postavljeni, niti je obilježen teren niti je od nas tražena saglasnost. Zatečeni smo i zbunjeni. Ne postoji projekt dalekovoda, nijesu imovinsko-pravni odnosi riješeni. CEDIS nije vlasnik tih kablova, pa ne znam na osnovu čega su tražili pristup parceli”, kazao je Anđelić, pišu Vijesti.

Iz CEDIS-a tvrde da je prekid lociran od zadnjeg stuba br. 32 do ulaza u trafo-stanicu.

“Tokom terenskih ispitivanja i lociranjem mjesta kvara, ekipa je utvrdila da su na toj lokaciji vršeni radovi građevinskom mašinom i da su vjerovatno svi kablovi (KB 35kV stub br.32 -TS 35/10kV “Jezerine”, 10kV skijalište 1600, 10kV rezerva 1600, 10kV Klisura) koji prolaze tom trasom prekinuti od strane trećeg lica. Ono što je važno istaći je da treće lice ne dozvoljava pristup navedenoj lokaciji ekipama CEDIS-a kako bi precizno locirali mjesto kvara, te riješili probleme na kablovima. Pored nemogućnosti pristupa oštećenim kablovima, a zbog izvođenja građevinskih radova, onemogućen je i pristup vozilima CEDIS-a do “Jezerine”, a naše ekipe su spremne kada se dozvoli pristup da riješe probleme na mreži nastale djelovanjem trećih lica”, napisali su CEDIS-a.

TS “Jezerine” se napaja od hidroelektrane “”Rijeka Mušovića” preko dva 35kV voda. Kako objašnjavaju iz CEDIS-a, riječ je o jednom komplet kablovskom i drugom, koji se sastoji od dalekovoda i kratkog dijela 35kV kabla, dužine oko 230 metara, od zadnjeg stuba br. 32 do ulaza u TS 35/10kV “Jezerine”, na kome je lociran kvar.

Ski centar 1450 se napaja putem DV 10 kV “Jezerine” izvod K2 u trafo-stanici “Breza” koji ide od trafo-stanice 10/0,4kV Rijeka Mušovića do trafo-stanice 10/0,4kV “1450”, kako kažu iz CEDIS-a. Iz te kompanije podsjećaju da dalekovod od tarafostanice “Rijeka Mušovića” do trafo-stanice “1450” nije njihovo, već vlasništvo privatnog Ski-centra 1450. U vlasništvu CEDIS-a je, međutim, dalekovod Breza - Rijeka Mušovića.

Nijesu se oglašavali Iz državnog ski-centra povodom činjenice da od početka sedmice nemaju električnu energiju. Navodno, za potrebe restorana državno preduzeće koristi agregat, navode Vijesti.

Krajem 2020. godine, državno skijalište bilo je više od mjesec i po bez struje, iz sličnih razloga. Tada su izmješteni kablovi za napajanje koji su se nalazili na zemljištu susjednog, privatnog skijališta Kolašin 1450 Zorana Ćoća Bećirovića. Do izmještanja elektro vodova tada je došlo tokom pripremnih radova izgradnju Hotela D, takođe, u vlasništvu Bećirovića. Navodno, trasa vodova je bila na lokaciji temelja tog objekta, pa je nadležna inspekcija zbog opasnosti kablova koji su nakon iskopavanja bili na površini zemlje naložila prekid napajanja.